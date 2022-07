Sport inclusivo, “Allinparty” sbarca in Abruzzo: festa gratuita aperta a tutti

Pescara. È stata presentata stamani, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, l’edizione pescarese dell’Allinparty, la mega convention di sport inclusivo che per la prima volta esporta il suo format oltre la Sicilia e sbarca in Abruzzo.

Una festa aperta a tutti e completamente gratuita, che in quest’edizione ha ottenuto per la prima volta anche l’ambito patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico. Tornei da spiaggia, confronto con i testimonial paralimpici, divertimento e musica, tutto tra il Lido Beach e la Nave di Cascella, con il supporto fondamentale della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara, cosi come sono stati molto importanti il support del CSV Abruzzo e di Decathlon, oltre a tanti altri partner nazionali e locali.

“Abbiamo deciso prontamente di supportare l’Allinparty perchè lo riteniamo un progetto importante per il suo significato ed un evento di grande qualità – cosi Vincenzo d’Incecco, consigliere della Regione Abruzzo, intervenuto in conferenza stampa – Tre giorni di sport, divertimento, partecipazione di tutta la cittadinanza ed altamente inclusivo. Una manifestazione, quindi, che abbiamo deciso a pieno titolo di inserire tra gli eventi organizzati dalla Regione Abruzzo”.

“Per noi si tratta di un evento di grande importanza – fa eco alle parole del Consigliere Regionale anche Carlo Masci, Sindaco della Città di Pescara – perchè ci permette di portare in primissimo piano l’argomento dell’inclusione. Siamo anche contenti ed orgogliosi che queste associazioni scelgano Pescara per questo tipo di progetti, che abbracciano tante tematiche come sport, inclusione, divertimento e musica. Grazie alle nostre spiagge, in una città piacevole da vivere come la nostra, iniziative come questa si contestualizzano alla perfezione e siamo felici di ospitarla e supportarla”.

Tra gli intervenuti alla conferenza stampa anche Nicoletta Eugenia Di Nisio, Assessore per le politiche per la disabilità del Comune di Pescara, e Patrizia Martelli, Assessore allo Sport del Comune di Pescara, le quali, insieme a tutta l’amministrazione comunale pescarese, hanno fermamente supportato l’organizzazione della mega convention a Pescara.

“Siamo felici ed orgogliosi di avere nella nostra città offrire il nostro supporto ad eventi del genere – cosi l’Assessore per le politiche per la disabilità – Iniziative come questa, che interessano in prima persona “i ragazzi speciali” cosi come mi piace definirli ma che, più in generale, riguardano l’intera cittadinanza in una importante attività di inclusione, risultano di grandissima importanza per il nostro territorio. Mi preme ringraziare, quindi, tutte le associazioni che ci hanno portato a questo risultato, rendendo possibile l’organizzazione della prima tappa di questo bellissimo evento”.

“Ringrazio Mediterranea Eventi, nella persona di Alfredo Finanze, e le altre associazioni organizzatrici per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo – prosegue l’Assessore allo Sport – Tre giorni di importante rilevanza per lo sport integrato, ai quali noi tutti parteciperemo con grande trasporto. Come Amministrazione siamo veramente onorati per aver contribuito a questo evento di inclusione ed integrazione, che si integra al meglio con contesto locale e che, sono sicuro, sarà seguito con grande interesse da tutta la cittadinanza”.

“Sin dalla scuola ho imparato a comprendere l’importanza della vita grazie ad AISM – queste le parole di Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi, associazione sportiva organizzatrice insieme ad AISM ed all’Associazione BIOS – Prima che Presidente di Mediterranea Eventi sono un volontario, e con questo spirito io e tutta la nostra squadra stiamo portando avanti questo grande progetto. Grazie, ovviamente a tutti i partner nazionali e gli sponsor locali che ci hanno permesso di dar vita a questa prima storica tappa, che ci offre la possibilità di esportare il nostro format ed il nostro progetto fuori dalla Sicilia: un trampolino di lancio fondamentale per promuovere con ancora più efficacia il nostro messaggio di inclusione”.

“Manifestazioni come l’Allinparty ci offrono grandi segnali di ripresa e stimoli importanti dopo questi due lunghi anni difficili – cosi Simona Placiduccio, Delegata del Comitato Italiano Paralimpico di Pescara – Complimenti all’amministrazione anche per tutti gli eventi che sono stati realizzati, come gli Europei di ottobre o l’evento di calcio a 5 per ciechi ed ipovedenti. Si tratta di appuntamenti grande rilievo per gli appassionati di sport ed anche per chiunque abbia a cuore il movimento sportivo paralimpico. Sono certa che questa sarà solo la prima di tante attività nel prossimo futuro, quindi la convinzione e che ci rivedremo prestissimo”.

Un grande contributo per organizzare la prima tappa dell’Allinparty su territorio abruzzese è arrivato dal coordinamento regionale di AISM, nonchè da quello territoriale di Pescara, dei quali Vittorio Morganti è il Presidente. “Sono molto emozionato all’idea che domani andrà in scena la prima edizione pescarese di questa bellissima manifestazione. Devo essere sincero: all’inizio ero un pò scettico, ma già da questa mattina ho avuto la percezione che vivremo tre giorni di fantastica inclusione sociale. Questa è un’occasione formidabile, che ci permetterà di vivere una grande festa sportiva, di divertimento e di musica, ma anche ci ha dato la possibilità di fare rete tra diverse associazioni, creando una sinergia davvero ottimale. Lo spirito deve essere sempre uno solo: siamo tutti uguali anche se diversi, e l’Allinparty ci insegna proprio questo”.

“Sono sempre stato un fautore degli eventi organizzati in collaborazione – cosi Casto di Bonaventura, Presidente Centro Servizi Volontariato Abruzzo – Facendo rete e collaborando è possibile imparare da ognuno di noi, entrando nell’ottica che tutto è bello ed è diverso. La diversità è una ricchezza ed è un bene riconoscerla. Lavorare e stare insieme su questo principio ed avere il supporto da parte dell’amministrazione è importante e questo si percepisce”.

In chiusura di conferenza stampa spazio anche alle belle riflessioni di Simona Cascio, testimonal dell’Allinparty ed atleta paralimpica messinese: “Sono contenta dell’invito a partecipare. Questo è un evento da non perdere perchè ci permette di comprendere ancora di più che lo sport abbatte tutte le barriere. che possiamo giocare tutti insieme, soprattutto seguendo la filosofia del giocare divertendosi. Quando Alfredo mi ha detto della possibilità di poter esportare l’Allinparty in questa nuova tappa di Pescara non potevo che essere assolutamente entusiasta: qui ho vinto un oro europeo ad ottobre 2021 e tornare mi rievoca tanti bei ricordi”.

Da domani fino a domenica si parte con Allinparty. Si inizia domani, a partire dalle 19.30, con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione ed un bellissimo momento di intrattenimento, prima con alcune associazioni locali che si occupano di disabilità e poi con la comicità del duo siciliano “I Soldi Spicci”. Da sabato spazio al confronto con i testimonial, ai tornei ed alle esibizioni sportive, ed alla musica di sabato sera targata “Le Panocchie dell’Adriatico”.