Sport, “Edu camp” atletica Vomano: grande successo per i campi estivi

Teramo. Nel periodo dal 20 giugno al 30 luglio 2022, l’associazione sportiva e di promozione sociale Atletica Vomano in collaborazione con i Comuni di Morro D’Oro, Bellante, Canzano, Cellino Attanasio, Cermignano, ha gestito per il ventisettesimo anno consecutivo i centri estivi, che hanno coinvolto minori con età compresa dai 5 ai 13 anni, e collaborato fattivamente alla realizzazione del progetto stilato dalla dirigente scolastico Simona Piantieri e dai suoi collaboratori e collaboratrici, successivamente approvato dal Ministero dell’Istruzione, denominato “Incontri estivi” riservato alle Scuole Primarie di Cellino Attanasio, Canzano, Castelnuovo Vomano, e Petriccione che ha coinvolto alunni in ben 9 moduli.

La proposta innovativa e itinerante dell’Atletica Vomano ha riscosso notevole successo tra i partecipanti, genitori, istituzioni scolastiche e amministrazioni locali, potendo contare su 13 diverse strutture sportive, ricettive e balneari. In tali strutture, con l’ausilio di 53 collaboratori sportivi preventivamente formati, è stato possibile orientare i partecipanti in diverse discipline sportive, dall’equitazione presso Ranch River di Bellante, al nuoto presso la piscina Comunale di Teramo e al Lido D’Abruzzo a Roseto, alla vela presso il circolo velico di Roseto, al Walking e sport tradizionali a Civitella del Tronto, dove è stato facile abbinare attività sportiva, storia e arte con la Fionda di Floriano, al beach volley e beach soccer al lido Azzurra Azzurra di Roseto e Lido Serenella a Giulianova, alle bocce e scacchi alla locanda del Bastiano, e all’Atletica leggera presso il campo scuola di Teramo e al Padel al centro sportivo Babilonia a Montesilvano.

La qualità delle strutture ha consentito di rispondere nel migliore dei modi alle esigenze dei partecipanti e in sintonia con gli obiettivi e finalità prefissati nel progetto nazionale del Coni denominato “Edu Camp” a cui l’Atletica Vomano ha aderito per il terzo anno consecutivo, sapendo di poter contare per la formazione dei propri tecnici sportivi sulla competenza e professionalità del Prof. Gianfranco Puddu responsabile del progetto in Abruzzo. Al fianco delle attività sportive non sono mancati momenti ricreativi, laboratori tematici e di approccio Steam per l’innovazione tecnologica autentica e integrata, oltre a buffet preparati dai genitori e ai pranzi presso i ristoranti La Montanara a Villa Zaccheo di Castellalto, La Locanda del Bastiano a Guardia Vomano di Notaresco e Hotel Ermocolle a Ponzano di Civitella del Tronto. Al termine del progetto il responsabile Gabriele Di Giuseppe ha commentato “Il successo avuto anche nell’edizione di quest’anno ci viene riconosciuto e certificato con manifestazioni di stima da parte dei partecipanti, dei genitori, delle istituzioni scolastiche e delle amministrazioni locali che ringrazio tutti per aver reso possibile una bella collaborazione tra mondo sociale, sportivo e scolastico per la realizzazione di un’iniziativa inimitabile e unica nel suo genere.”