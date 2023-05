Penne. “Lo ‘Sterrare è umano trophy’ si è confermato un ottimo catalizzatore di presenze ed una qualificata vetrina per la nostra regione che, in quattro giorni, ha messo in mostra le sue bellezze naturalistiche, enogastronomiche, e la propria capacità di accoglienza, distinguendosi sulle principali testate di settore, quali Roadbook, Moto.it, Motociclismo, Due ruote”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, questa mattina in conferenza stampa per illustrare i dati che hanno caratterizzato la seconda edizione dell’evento mototuristico, svoltosi dal 28 aprile al 1° maggio.

“Sono i numeri che parlano”, ha proseguito il consigliere: 250 piloti, con staff e famiglie al seguito, che hanno soggiornato negli alberghi di Montesilvano, a cui si sono aggiunti, nonostante il maltempo, quasi 2000 visitatori registrati nel villaggio allestito al Pala Dean Martin; oltre 400 test drive effettuati, 200 prove gratuite di mini enduro con assistenza di istruttori federali, e 100 prove donna grazie alla presenza della scuola di motociclismo Honda; 30 espositori di settore; ben oltre 5 mila arrosticini serviti e 3 serate di cene e degustazioni di vini made in Abruzzo. Un format apprezzato da un’utenza specializzata e dai numerosi appassionati e che già guarda al 2024 con nuovi percorsi da far scoprire”.

“È stata una edizione soddisfacente”, aggiunge Romano, anche grazie alla fattiva collaborazione dell’ente Regione, tutt’oggi ricevo ringraziamenti da atleti abituati ad elevati standard di organizzazione e accoglienza, per il trattamento ricevuto e la qualità dei servizi offerti. Lasciare un segno distintivo a chi viene in casa Abruzzo sarà sempre il nostro proposito. Mentre si pianifica la prossima edizione, ‘Sterrare è Umano’ fa un tuffo nel passato, con le enduro anni ’80 e ’90, per una due giorni di ‘Abruzzo off road vintage” il 1 e 2 luglio prossimi nel territorio di Bolognano, altra area d’Abruzzo particolarmente attraente da un punto di vista paesaggistico, e ringrazio il Sindaco per l’entusiasmo con cui sta coordinando la fase organizzativa”.

“Un evento patrocinato dal Comune”, aggiunge, infatti, Di Bartolomeo, “che metterà a disposizione quanto necessario per la migliore soddisfazione dei partecipanti. Sono già state segnalate le strutture ricettive in grado di poter ospitare i piloti con le loro famiglie e siamo attualmente in fase di definizione del programma, che a breve verrà reso noto nel dettaglio”.

“Altra manifestazione di grande interesse territoriale”, ha ripreso D’Addazio, “è il ‘Trofeo Morandini’, il torneo nazionale di calcio giovanile che quest’anno giunge alla sua XXXVIII edizione e animerà Penne, uno dei borghi più belli d’Italia, dal 31 maggio all’11 giugno prossimi. Un appuntamento oramai storico e molto atteso che vedrà la presenza anche delle squadre professionistiche del Pescara, della Reggina e della Ternana , oltre ai neo campioni d’Italia del Napoli”.

“Un torneo unico che ospita tutte le categorie, dai primi calci alle squadre juniores”, ha spiegato Andrea Marrone, presidente del Penne calcio, “il 3 e il 4 giugno avremo il quadrangolare professionistico, e riproporremo il contest con le scuole di disegno e fotografia, dal tema ‘un calcio alla violenza’, oltre ad attività convegnistiche a tema, con l’obiettivo di elevare il livello sportivo e di uscire dal rettangolo di gioco per dare valore al nostro comprensorio, anche con la predisposizione di pacchetti turistici volti a fare scoprire le bellezze culturali del nostro territorio”.

“Oramai lo sport a Penne è protagonista”, hanno evidenziato l’assessore allo Sport del Comune di Penne ed il consigliere con delega agli Eventi e al Turismo, Emidio Camplese e Antonio Vellante, “anche grazie all’operato di questa amministrazione e al sostegno della Regione Abruzzo. Con questo evento riusciamo a coniugare l’alto valore dello sport con il sociale, a tutto vantaggio dei nostri giovani che necessitano, oggi più che mai, di essere coinvolti ed indirizzati verso uno stile di vita sano e consapevole”, hanno concluso.