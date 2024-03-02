Teramo. Nell’ambito degli interventi previsti dalla 32esima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino e dal progetto educativo “Abruzzo contro il bullismo”, martedì 27 febbraio 2024, presso l’Auditorium dell’Istituto “Forti” di Teramo, si è tenuto lo spettacolo teatrale contro il bullismo “Fuori posto”, destinato agli studenti delle classi del triennio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pascal-Comi-Forti”.

Tale spettacolo è stato molto inclusivo e interessante, affrontando temi veramente importanti e commoventi, ed ha coinvolto ognuno dei presenti, riuscendo a toccare corde sensibili; infatti, la platea è stata chiaramente partecipe e interessata anche con manifestazioni palesi di emozione.

Dare voce ai “Fuori posto” vuol dire tutelare le minoranze e abituare ad un pensiero includente capace di sentire empaticamente l’altro, accogliendo, quindi, la diversità che sempre promuove arricchimento e crescita personale. Al ritorno in classe, gli studenti hanno esplicitato in modo unanime il loro gradimento.

In rappresentanza della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, ha assistito allo spettacolo teatrale il responsabile di plesso, prof. Paolo Di Remigio.

Iniziative di questo spessore sono auspicabili e sicuramente da ripetere.