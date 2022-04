Special Olympics Torino: Torch run arrivata a Pescara, domani sarà a Sulmona

Pescara. La Torch Run (corsa della torcia) sta attraversando l’intera Penisola e rappresenta l’occasione per annunciare l’arrivo di un grande evento, preparando le comunità nazionale ad accogliere gli Atleti Special Olympics protagonisti dei 37/i Giochi Nazionali Estivi di Torino 2022.

In Abruzzo, dopo aver toccato lunedì 4 aprile la città di L’Aquila, la Torch Run di Special Olympics è arrivata oggi a Pescara, in piazza della Rinascita, prima di approdare il 6 aprile a Sulmona.

In Piazza Salotto è stato acceso il tripode e recitato il Giuramento dell’Atleta Special Olympics, con la premiazione degli Atleti Special Olympics che lo scorso anno hanno partecipato agli Smart Games 2.0.

L’evento di oggi ha rappresentato un messaggio forte per lo sport inclusivo di cui Special Olympics è promotore. Testimonial dell’evento è stata l’ex ginnasta e medaglia olimpionica Fabrizia D’Ottavio in una Piazza Salotto gremita da centinaia di atleti e studenti delle scuole cittodine. “È un grande spettacolo vedere tutti questi ragazzi in Piazza Salotto perché mai come oggi possiamo dire che lo sport è pace”. L’ex olimpionica Fabrizia D’Ottavio: “Lo sport è vita e veicolo di positività ma mai come oggi anche di pace. È molto vedere tanti ragazzi gioiosi qui oggi a ribadire l’importanza dello sport che deve essere per questi giovani un compagno di vita perché fare sport è importante”.