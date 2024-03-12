Roseto degli Abruzzi. “Grazie all’elezione di Enio Pavone in Consiglio Regionale nella lista di “Azione” la città

di Roseto degli Abruzzi riavrà finalmente un proprio rappresentante all’Emiciclo dopo ben

15 anni. Si tratta di un risultato storico per il nostro territorio e di un successo di squadra

che certifica la compattezza di questo gruppo e della maggioranza che a Roseto degli

Abruzzi sostiene il Sindaco Mario Nugnes. Siamo certi che il Consigliere Pavone, come ha

già dimostrato nella sua lunga carriera di amministratore a Roseto e in Provincia, saprà

portare in Regione gli interessi del nostro territorio e dell’intera provincia con passione,

competenza e abnegazione”. Con queste parole i dirigenti del Gruppo di “Spazio Civico”

Roseto commentano l’elezione del Consigliere comunale e provinciale Enio Pavone in

Consiglio Regionale dove andrà a costituire il gruppo di “Azione” all’interno della XII°

Legislatura Regionale.

“Oltre all’importante risultato personale fatto registrare da Enio Pavone, che in provincia

di Teramo ha preso ben 2.765 voti risultando il più votato in Abruzzo per “Azione”, il

partito di Calenda ha fatto registrare nel teramano 9.354 voti pari al 6,93%, media e voti

più alta tra le provincie abruzzesi e ben oltre la media regionale del 4,00% (con 23.156

voti). Eccezionale poi il risultato centrato nel nostro comune dove “Azione” ha fatto

registrare ben 2.166 preferenze, pari al 19,72%, risultando primo partito nella coalizione

di centrosinistra e secondo solo a Fratelli d’Italia che ha preso il 20,76% pari a 2.281 voti,

ben al di sotto delle medie regionali” prosegue la nota di “Spazio Civico” a commento delle

elezioni regionali del 10 marzo scorso.

“Importante infine il consenso di Enio Pavone a Roseto degli Abruzzi dove ha preso ben

1.851 voti sui 2.166 di “Azione” registrando più del doppio delle preferenze del secondo

più votato, superando di molto in città tutti gli altri candidati eletti nella nostra provincia e

contribuendo alla vittoria nel nostro comune del candidato Presidente Luciano D’Amico

che ha ottenuto il 58.87%, ben 12 punti percentuali sopra la media regionale” conclude

“Spazio Civico” che ci tiene a ringraziare per l’importante risultato centrato da tutti i

candidati consiglieri di “Azione” a Teramo, ovvero Valdo Di Bonaventura, Giuseppe

D’Alonzo, Giammarco Marcone, Valentina Piccione, Giuliana Ridolfi e Emma Zarroli e il

Segretario provinciale di “Azione” Alessio D’Egidio.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’elezione dell’amico Enio Pavone a

Consigliere Regionale – dichiara il primo cittadino di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes

– un risultato che inorgoglisce tutta la nostra Amministrazione e che premia un intero

territorio che finalmente, dopo molti anni, riavrà un suo Consigliere all’Emiciclo pronto a

far sentire la voce della collettività rosetana. Sono inoltre convinto che saprà rappresentare

al meglio le sette sorelle della costa teramana, orfane da anni di un loro esponente in

Consiglio Regionale, e che sapranno trovare in Pavone un ottimo portavoce delle proprie

istanze. Si apre oggi una nuova pagina per il nostro territorio, con una filo diretto con la

Regione Abruzzo che permetterà di creare nuove opportunità per la nostra città grazie alle

competenze e al valore del Consigliere Pavone”.