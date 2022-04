Spari a Pescara, l’aggressore nel locale già venerdì: 23enne dominicano lotta tra vita e morte

Pescara. Il ragazzo che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale è in condizioni gravissime. La città di Pescara è sconvolta da quando si è diffusa la notizia della caccia all’uomo. La polizia della questura di Pescara sta lavorando per trovare l’uomo che oggi ha aperto il fuoco all’interno di CasaRustì, nella centrale piazza della Rinascita.

Secondo la prima ricostruzione del fatti l’uomo, dopo aver finito di mangiare ad un tavolo esterno, è entrato nell’attività per effettuare un nuovo ordine. A quel punto è iniziata una discussione. Poi una scazzottata. Fino a quando l’uomo ha tirato fuori una pistola e ha sparato contro il cuoco. Tre colpi, forse cinque secondo le testimonianze.

In un breve filmato del sistema di videosorveglianza è visibile la dinamica dell’accaduto. Il giovane al quale il malvivente ha sparato era già a terra e cercava riparo dietro al bancone. L’uomo che ha sparato è di corporatura grossa, con abbigliamento sportivo nero. Aveva il volto scoperto.

È stato subito lanciato l’allarme e sul posto è arrivato il 118 e la polizia.

Il 23enne è originario di Santo Domingo, da tempo risiede in Abruzzo. È stato trasportato in pronto soccorso. Intubato, è ora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata. In ospedale, per lo shock, è finita anche la sua collega.

L’aggressore non era un cliente fisso ma pare fosse stato nell’attività anche venerdì sera.

