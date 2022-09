“Sovranità energetica”, presentato ad Avezzano l’ultimo libro del presidente di Nazione Futura

Avezzano. “Nella giornata di ieri, in un clima informale e confidenziale, si è registrato l’ennesimo tutto esaurito in occasione del settimo appuntamento del nostro Giardino Letterario, per la presentazione del libro “Sovranità energetica. Dagli errori della transizione ecologica alla guerra in Ucraina”, in compagnia dell’autore Francesco Giubilei, editore, Presidente di Nazione Futura e della Fondazione Tatarella, oltre che volto televisivo all’interno dei principali programmi di informazione”, afferma il Consigliere Comunale Nello Simonelli, Presidente della Commissione cultura ed anche responsabile in Abruzzo di Nazione Futura.

“In questo ennesimo incontro culturale abbiamo voluto dibattere un tema attualissimo, quello della crisi energetica, con la quale abbiamo fatto i conti finora e con cui andremo ancor più a impattare durante l’inverno che ci si para davanti. Una crisi che chiama le forze politiche ad un ragionamento pragmatico, da affrontare in modo non ideologico ma con il solo obiettivo di impedire il salasso dei contribuenti, che in ogni caso andranno a scontare sulla propria pelle decisioni scellerate prese in passato dai partiti del NO, dai Nimby e di chi ha un approccio radicale e cieco all’ambientalismo”.