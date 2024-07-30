Pescara. “Il sottosegretario Rixi, nell’elencare i due interventi che il Ministero dei Trasporti sta mettendo in campo per ‘velocizzare’ la linea adriatica, si dimentica completamente dell’Abruzzo. Priorità ai tratti Bologna-Castel Bolognese e Termoli-Lesina. Il resto? Si vedrà”. Così Giulio Sottanelli, deputato

abruzzese di Azione, che spiega: “In commissione trasporti, insieme alla collega Giulia Pastorella, ho

presentato un’interrogazione al ministro Salvini per chiedere quali sono le iniziative che intende promuovere

al fine di risolvere la situazione di iniquità tra la linea tirrenica e quella adriatica in termini di velocità media,

tempi di percorrenza e costo dei biglietti.

La risposta del ministro? L’impegno del governo a intervenire su

due frazioni dell’intera linea, nessuna delle quali nel territorio abruzzese. Nulla riguardo la difformità sul

prezzo e nessun intervento che riguarda le linee abruzzesi attualmente non adatte all’alta velocità.

Evidentemente – conclude Sottanelli – per Salvini i cittadini che vivono sulla dorsale adriatica devono

rassegnarsi a spendere di più per spostarsi in maniera più lenta e su treni più vecchi rispetto a chi si sposta

alla linea tirrenica”.