Francavilla al Mare. Torna il “Gran Galà Esperienze di Vitae in Abruzzo”, la cerimonia di presentazione di Vitae, la Guida Vini Ais, organizzata dall’Associazione italiana sommelier Abruzzo, con il contributo della presidenza del Consiglio regionale e con la partnership di Blue Star.
Sabato 10 febbraio a Villa Maria Hotel & Spa di Francavilla al Mare si terrà il tradizionale evento che Ais Abruzzo promuove ogni anno per presentare il volume curato per la regione dal delegato Pescara, Luca Panunzio. Si inizia alle 16 con un approfondimento sulla guida e con la consegna delle Quattro Viti, cioè il riconoscimento dato ai vini di eccellente profilo stilistico e organolettico. Si prosegue poi dalle 18 alle 21, con i banchi d’assaggio delle etichette più rappresentative delle cantine selezionate. Per l’edizione 2024, è stato il Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma riserva 2018 dell’azienda Masciarelli a ottenere il Tastevin per l’Abruzzo, il premio indirizzato a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni. Quattro invece le Gemme, ovvero i vini che hanno ottenuto i punteggi più elevati (sopra i 95/100): il Trebbiano d’Abruzzo 2019 di Valentini, il Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2018 di Masciarelli, il Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Oinos 2019 di San Lorenzo Vini e il Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe 2021 di Emidio Pepe. Trentacinque i vini a cui sono state assegnate le 4 Viti (lo scorso anno erano stati 29) e 74 in totale le aziende presenti in guida.
“Il Gran Galà rappresenta il momento per raccontare e celebrare il mondo produttivo vinicolo della nostra regione”, commenta la presidente Ais Abruzzo, Angela Di Lello, “attraverso la presentazione della nuova edizione della Guida e attraverso la degustazione di alcuni dei vini inseriti al suo interno. Anche quest’anno aumenta il numero delle aziende abruzzesi presenti, che passa da 68 a 74, a dimostrazione di un settore in continua evoluzione, fatto di produttori che con passione e cura riescono a tirare fuori vini di grande eccellenza e qualità che nulla hanno da invidiare a quelli di altre regioni e che attirano sempre di più l’attenzione del mercato”. Nella decima edizione sono state introdotte anche tre novità: la foglia, che rappresenta il Progetto Green, riservato alle aziende che investono per la loro sostenibilità; la torre della Virtus Loci, che sta ad indicare aziende che si trovano in contesti di interesse storico, artistico o ambientale; infine la chiave, che compare unitamente ai Vini Passepartout, riservata a quelle etichette che si dimostrano particolarmente versatili negli abbinamenti al cibo. “Il valore aggiunto della Guida Vitae è la vicinanza che c’è con il mondo produttivo”, ha spiegato il curatore dell’edizione Abruzzo, Luca Panunzio, “perché a differenza di altre guide, viene curata direttamente dalle delegazioni provinciali, e dunque da chi vive e conosce il tessuto produttivo. Abbiamo assaggiato 535 campioni, selezionando 74 cantine con 356 vini, che esprimono l’eccellenza del territorio, riuscendo ad ampliare rispetto alla scorsa edizione, lo spazio riservato alla nostra regione”. L’ingresso all’evento è gratuito per i soci Ais in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
LE 4 VITI ABRUZZESI
CERASUOLO D’ABRUZZO VALORI CHIAMAMI QUANDO PIOVE 2022 – Vini Valori
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE PIELUNI RISERVA 2017 – Illuminati
VILLAMAGNA VALLE MARTELLO 2020 – Valle Martello
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO LAUS VITAE RISERVA 2018 – Citra
CERASUOLO D’ABRUZZO 2022 – Valentini
TREBBIANO D’ABRUZZO 2019 – Valentini
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO SABATINI LUIGI RISERVA 2018 – Terre d’Erce
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO VILLA GEMMA RISERVA 2018 – Masciarelli
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DI CASAURIA SAN CLEMENTE RISERVA 2019 – Ciccio Zaccagnini
PECORINO FOSSO CANCELLI 2020 – Chiara Ciavolich
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TRINITÀ RISERVA 2018 – Marchesi De’ Cordano
APPASSIMENTO 2021 – Collefrisio
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE OINOS 2019 – San Lorenzo
TREBBIANO D’ABRUZZO 2022 – Tiberio
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI INFERI RISERVA 2019 – Marramiero
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO I VASARI 2020 – Barba
CERASUOLO D’ABRUZZO SUPERIORE CERANO 2022 – Pietrantonj
ROSATO BIOLOGICO FS 2022 – Feudo Antico
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO OTTOBRE ROSSO 2021 – Tenuta I Fauri
TREBBIANO D’ABRUZZO COCCIOPESTO 2021 – Fattoria Nicodemi
VILLAMAGNA 2021 – Torre Zambra
TREBBIANO D’ABRUZZO 2021 – Amorotti
TREBBIANO D’ABRUZZO DIVERTO 2021 – Torre dei Beati
TREBBIANO D’ABRUZZO MACERATO POGGIO VARANO 2021 – Barone Cornacchia
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE LUIGI LEPORE RISERVA 2017 – Lepore
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO QUARANTACINQUE 2021 – Francesco Massetti
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI CHIEDI ALLA POLVERE RISERVA 2019 – Contesa
TREBBIANO D’ABRUZZO VIGNETO DI POPOLI 2020 – Valle Reale
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE BIO 2021 – Emidio Pepe
TREBBIANO D’ABRUZZO EMIDIO PEPE 2021 – Emidio Pepe
PECORINO BALDASSARRE 2022 – Baldassarre
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI BELLOVEDERE RISERVA 2020 – Fattoria La Valentina
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO RISERVA BINOMIO 2019 – Fattoria La Valentina
CERASUOLO D’ABRUZZO PIÈ DELLE VIGNE 2021 – Cataldi Madonna
PECORINO BECCO REALE 2022 – Famiglia Di Carlo – Vigna Madre