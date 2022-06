Solo successi per l’orchestra giovanile scolastica di Pianella

Pianella. Nasce dentro le mura della scuola secondaria di primo grado di Pianella da un’idea del prof. Antonio Di Vittorio il Trio MAB, un piccolo ensemble tutto al femminile che si è fatto strada fra i tanti alunni che frequentano l’indirizzo musicale dell’istituto Papa Giovanni XXIII. Mariachiara De Berardinis, Alice Giampietro e Beatrice Di Matteo, le cui iniziali danno il nome al trio, si avviano allo studio del clarinetto in prima media, appena tre anni fa.

La loro profonda amicizia e affinità che le ha unite fin da piccolissime, unitamente alla loro grande attitudine e ai loro immensi sacrifici che li ergono ad alunne modello, hanno fin da subito conquistato e incantato platee e giurie in Abruzzo e oltre. Con i loro cavalli di battaglia, il Divertimento n°4 Di W.A. Mozart ed il Trio op 87 di Beethoven si sono infatti già esibite a Pianella nel corso della “Notte Magica” di fine anno lo scorso 1 giugno, presso il Liceo MiBe in occasione della rassegna dei concerti organizzati per il progetto MusicaInCantiere e a Collecorvino per il progetto di rete Sulle Trame dell’Arte. Ha conseguito tre primi premi assoluti con la votazione massima di 100/100 al Concorso Internazionale Città di Penne, al Concorso Remo Vinciguerra di Lanciano, ma soprattutto al prestigiosissimo concorso Città di Scandicci (FI), dove il trio ha conquistato, esibendosi in diretta YouTube, una giuria composta da musicisti di caratura internazionale e competendo con più di cinquanta gruppi provenienti da tutta Italia, portando in alto il nome dell’Istituto e della città di Pianella anche in un contesto nazionale.

Le stesse alunne hanno ottenuto ulteriori primi premi assoluti nella categoria solisti a Lanciano e a Penne, dove si sono fatti strada anche Giancarlo Pozzi (clarinetto) e l’ensemble di clarinetti diretta dal prof Antonio Di Vittorio. Tutti primi premi anche per le flautiste Asia Marotta e Giulia Marrone, guidate dal prof Stefano Mammarella. Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente Tommaso D’Aloisio e dal sindaco di Pianella Sandro Marinelli, che da sempre hanno appoggiato e sostenuto con forza ed entusiasmo tutte le attività musicali della scuola.