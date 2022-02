“Solo per chi ami”: a San Valentino 2022, il ciondolo per celebrare l’Amore con un Abbraccio

Ogni anno torniamo a chiederci cosa sia l’amore. Come descrivere un sentimento celebrato da un’infinità di canzoni, poesie, da romanzi e letteratura immortale. Ma poi alla fine, a pensarci bene… Forse è davvero l’amore a muovere il mondo. L’amore è un sentimento così semplice: l’amore è quel calore che senti in un abbraccio, che sia tra un uomo e una donna, che sia tra un genitore e un figlio, che sia tra due uomini, due donne. L’amore è un abbraccio che riesce a legare tra loro anche le “diversità”, è il caldo che lega le persone.

In occasione di San Valentino 2022 il maestro orafo Giuliano Montaldi ha deciso di celebrare l’amore con un nuovo gioiello: si tratta di una versione “più dolce” dell’Abbraccio d’Abruzzo, realizzato con la consulenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo. L’Abbraccio rimane quello tra due fanciulli, uno con le ali di un uccello, l’altro con quelle di una farfalla. Il primo, delicato, in apparenza più fragile. Il secondo sicuro, con ali forti che possono affrontare tutto, anche il vento forte. L’Abbraccio d’Abruzzo è ispirato alle decorazioni dei raffinati letti in osso animale, rinvenuti nel 1936 ad Aielli, in provincia dell’Aquila, all’interno di quattro tombe di epoca romana. Rappresenta i sentimenti tra due fanciulli che ispirano l’eterea unione tra Amore, adornato da forti ali di uccello e Psiche che vola su fragili ma bellissime ali di farfalla.

In occasione della festa che celebra l’amore, il maestro Montaldi ha realizzato nuove e diverse versioni dell’Abbraccio: all’interno di un cuore, l’abbraccio è stato impreziosito con un cuoricino realizzato con un piccolo corallo o con un diamantino nella corona. Può essere creato a seconda dei gusti dei clienti: in oro, in argento, con un rubino oppure con uno Swarovski.

Il prezzo varia a seconda dei materiali e delle pietre utilizzate.

