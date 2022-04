Solidarietà in musica per l’ospedale di Pescara: grande successo di “Una canzone per Ivan”

Pescara. Note di solidarietà. “Grande successo per la serata benefica Una canzone per Ivan, svoltasi venerdì 8 aprile al Megà Disco Dinner di Pescara”, scrive il comunicato dell’Adricesta Onlus, “condotta magistralmente da Jennifer Di Vincenzo e Luca Pompei e il coordinamento di Graziella Core. Tantissimo pubblico è arrivato per ricordare Ivan con tutta la famiglia Vaccaro: Papà Raul, mamma Antonella e i fratelli Boris, Raoul e Giorgia. L’iniziativa solidale, fortemente voluta dai familiari e dagli amici, è stata a favore di Adricesta, presieduta da Carla Panzino, per terminare il progetto arredi dell’ambulatorio vaccinazioni ASL Pescara dedicato ad Ivan, nonché l’acquisto di un ecografo per il Reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile di Pescara. La showgirl Valeria Marini, assente perché trattenuta sul set a Roma, ha inviato un video messaggio di partecipazione alla serata. È stata molto apprezzata la presenza di Pierpaolo Pretelli, grande intrattenitore, sensibile, gentile e disponibile con tutto il pubblico, col quale ha intonato alcuni brani di repertorio del programma Tale&Quale Show, e, arrivando anche a fare una donazione all’Adricesta, per realizzare l’acquisto dell’ecografo, con la promessa di tornare per la consegna in Reparto. Anche Pierpaolo Pretelli si è stretto, con affetto e commozione, alla famiglia Vaccaro ed agli amici di Ivan, che gli hanno dedicato un video, interpretando proprio una canzone scritta dal giovane ragazzo , “Non fermarti mai” i cui proventi, saranno destinati all’Adricesta”.