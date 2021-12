Sogni il mondo delle corse? Ecco il corso gratuito dell’Aci per commissari di percorso e verificatori sportivi

L’Aquila. L’Automobile Club L’Aquila organizza un corso gratuito per commissari di percorso e verificatori sportivi. I corsi si svolgeranno nei giorni 15,16 e 17 dicembre 2021 e l’esame finale il giorno 18 dicembre, nella seguente modalità: on-line nei gg. 15 e 16 dicembre 2021, in presenza il corso del 17 dicembre 2021 e l’esame finale presso la sede della “casa del volontariato” in via Onorevole Giuseppe Saragat, 10, 67100 L’Aquila (zona centro commerciale L’Aquilone). I corsi si svolgeranno dalle ore 18,30 alle ore 20,00; l’esame finale si svolgerà a partire dalle ore 16,00 del 18 dicembre. Successivamente all’esito positivo dell’esame potrà essere rilasciata, per l’anno 2022, la relativa licenza sportiva. Per partecipare ai predetti corsi è necessario essere in possesso della Patente B. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 0862.420716 – cell.347.34.96.762 (Gianfiore) oppure all’email [email protected], mentre per le iscrizioni scrivere a [email protected] oppure [email protected]