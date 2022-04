Sisma L’Aquila: la cantante Simona Molinari in città per il primo firmacopie di “Petali”



L’Aquila. “Petali è un disco che parla di rinascita ed era mio dovere cominciare il mio racconto dalla città che per me rappresenta questo tema per eccellenza, non potevo non farlo oggi”. Così Simona Molinari, originaria della Campania, ma aquilana di formazione, saluta il capoluogo d’Abruzzo, a poche ore dal 13esimo anniversario del sisma che provocò in Abruzzo 309 vittime.

“Esattamente 13 anni fa nella notte tra il 5 e il 6 aprile ho visto questa città cadere a pezzi sotto l’opera inarrestabile di un terremoto”, ricorda la cantante in un post scritto su Facebook proprio dall’Aquila dove terrà un incontro di presentazione del suo nuovo album, il primo “firmacopie” dal lancio ufficiale. “Oggi la ritrovo nuova, diversa, bellissima e unica tra le sue ferite ancora non del tutto rimarginate e tra le sue storie da raccontare…”, sottolinea.

“In questi anni – conclude – ho osservato e percepito la quota di dolore inevitabile che ogni evoluzione e rinascita richiede… e ne custodisco la memoria nel cassetto delle cose importanti”.