Sisma: intesa Comune Montorio al Vomano e Politecnico di Milano

Teramo. Un’intesa finalizzata a uno scambio di esperienze per disegnare il futuro assetto del territorio partendo dalla ricostruzione post terremoto, da troppo tempo al palo, è stata siglata tra il Comune di Montorio al Vomano, centro di circa 8mila abitanti in provincia di Teramo, e il Politecnico di Milano.

A firmare l’intesa il sindaco, Fabio Altitonante, e il direttore del Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, Stefano Capolongo. Altitonante, nativo di Montorio al Vomano, è consigliere regionale di Forza Italia della Regione Lombardia: trasferitosi a 18 anni a Milano dove si è laureato in ingegneria, ha iniziato la carriera politica che lo ha portato alla elezioni nella Provincia di Milano e poi alla Regione. E’ diventato sindaco del suo paese nell’ottobre 2020.

“L’accordo con il Politecnico di Milano porterà a Montorio dottorandi e laureandi di una delle più prestigiose università del mondo, che aiuteranno i nostri uffici, in una reciproca e fruttuosa contaminazione di competenze, utile a riprogettare l’assetto urbanistico del territorio in ricostruzione post-sismica e che deve scatenare tutte le sue potenzialità in termini di vivibilità, attrattività delle imprese e sviluppo turistico. Solo un passo di una rivoluzione già in atto – ha spiegato Altitonante – I primi ragazzi saranno qui già a luglio, e sarà una preziosa contaminazione, vista la loro preparazione e anche il loro entusiasmo, per i nostri addetti dell’ufficio tecnico e i professionisti del territorio. L’obiettivo è ripensare il piano regolatore, rigenerare e riqualificare il territorio e il suo assetto urbanistico per renderlo sempre più appetibile, funzionale e vivibile. Nuove forze che ci aiuteranno anche nell’esaminare e smaltire le pratiche della ricostruzione. Fondamentale è l’aver già riorganizzato gli uffici tecnici in un unico edificio, con spazi e funzionalità adeguate”, ha concluso.