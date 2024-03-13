Pescara. L’Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo ha appena emesso un decreto destinato

alla realizzazione di un intervento di riparazione post-sisma per il fabbricato di Edilizia residenziale pubblica (Erp) sito in Contrada Solcano, nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Oltre all’approvazione definitivo del progetto di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato, per

la realizzazione dell’intervento, viene concesso al Comune (in qualità di soggetto attuatore) un contributo di 279 mila euro. La somma, verrà trasferita dal Commissario Straordinario al Sisma 2016 trova la copertura attraverso l’apposita ordinanza destinata alla riparazione di opere pubbliche in suscettibile di destinazione abitativa.

Il Commissario Straordinario al Sisma 2016 Guido Castelli ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente Marsilio e il Direttore dell’USR Vincenzo Rivera per la costante collaborazione che si traduce in questo nuovo intervento. Uno dei tanti che stiamo realizzando dopo aver impresso alla ricostruzione un cambio di passo che, alla luce dei buoni indicatori sull’edilizia privata, adesso deve riguardare in particolare anche l’edilizia pubblica. Riportare i cittadini nelle loro case, garantendo loro condizioni di sicurezza, è il nostro primo compito, anche in ragione della fragilità sismica che caratterizza l’Appennino centrale. Sono certo che la conferma del Presidente della Regione e la possibilità di lavorare con la stessa squadra garantirà quella continuità necessaria per svolgere il nostro lavoro al meglio”.