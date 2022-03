Silvi, riparte l’attività dell’Ufficio Demanio Marittimo comunale

Silvi. Perdurando l’assenza per gravi motivi personali del geometra Luigi D’Amario, responsabile dell’Ufficio Demanio marittimo del Comune di Silvi, la giunta comunale ha conferito l’incarico di supporto tecnico all’ex funzionario regionale Ettore Mantini, da poco in quiescenza, che ha offerto la sua disponibilità a titolo gratuito.

“Dopo alcune settimane di ridotta attività dell’Ufficio Demanio, a causa dell’indisponibilità del titolare dell’Ufficio, Luigi D’Amario, al quale auguro di cuore di tornare presto tra noi – ha detto il sindaco Scordella – abbiamo colto al volo la generosa disponibilità di collaborazione gratuita offerta da Ettore Mantini, uno dei maggiori esperti in Abruzzo di questo settore dell’amministrazione pubblica in cui ha operato prima nella Capitaneria di Porto di Pescara e dal 2001 alla Regione Abruzzo, a seguito del trasferimento della competenza in materia dallo Stato alle Regioni. Considerando – ha evidenziato il sindaco Scordella – che non era possibile fare alcuna assunzione di personale, neanche temporanea, la disponibilità a titolo gratuito dell’ex funzionario regionale, condizione richiesta dalla normativa vigente in materia, l’abbiamo accolta come la manna dal Cielo. Il geometra Mantini sarà affiancato da un giovane che lavora già negli uffici tecnici, che avrà modo di fare una preziosa esperienza. Adesso – ha concluso Scordella – pensiamo con maggiore tranquillità agli appuntamenti immediati collegati con la stagione balneare 2022 e, in particolare, alla revisione del Piano demaniale marittimo comunale, del quale si stava già occupando Luigi D’Amario. Sono certo che Ettore Mantini, ben conosciuto da tutti gli operatori del settore che ne apprezzano le capacità, la professionalità e la grande disponibilità, sarà per il Comune un prezioso collaboratore e un punto di riferimento importante per gli operatori del settore”.