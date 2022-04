Sileri, valutare obbligo vaccino Covid dopo estate a fragili

L’Aquila. “Non è da escludere che dopo l’estate potrebbe esserci una ripresa della circolazione del virus, per la quale dobbiamo farci trovare preparati. Sarà la scienza a dirci se saranno necessarie, e per quali fasce di età e categorie di persone, eventuali dosi di richiamo vaccinale per mantenere elevato il livello di protezione della popolazione, possibilmente con nuovi vaccini aggiornati alle varianti prevalenti. Si potrebbe anche valutare in sede politica un obbligo o una forte raccomandazione per le categorie considerate più a rischio”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo a Metropolis, il format video di Repubblica condotto da Gerardo Greco. Sileri ha fatto il punto sulla fine dello stato di emergenza e sul progressivo allentamento delle misure di contenimento del virus. La fine dell’emergenza, ha sottolineato, “non vuol dire che il virus è sparito ma solo che non occorrono più strumenti straordinari per gestire l’epidemia. Non viene meno soprattutto la necessità di proseguire con la campagna vaccinale, che grazie all’elevatissima adesione degli italiani, oltre il 90% – ha concluso – ci sta consentendo il progressivo ritorno alla normalità”.