Roma. Il senatore Etelwardo Sigismondi di Fratelli d’Italia ha espresso il suo sostegno al governo Meloni per l’efficace gestione della ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche. Durante il dibattito in aula, Sigismondi ha lodato le azioni concrete e tempestive intraprese dall’esecutivo e ha risposto alle critiche del Partito Democratico.

“Lo scopo di questo decreto mira a velocizzare i procedimenti amministrativi e a dare risposte concrete ai cittadini colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Ad oggi, il governo ha stanziato 4,7 miliardi per la ricostruzione, di cui 2,8 miliardi per le opere pubbliche e 1,9 miliardi per la ricostruzione privata. Ma il Pd continua a raccontare una verità che non trova riscontro nella realtà. Le accuse di aver fatto passerelle le rispediamo al mittente. Il governo Meloni ha dato prova di grande concretezza e tempestività.

Abbiamo introdotto con un emendamento una norma fondamentale che agevola la ricostruzione del sisma 2009. I Campi Flegrei rappresentano un’altra emergenza per l’Italia e, in pochi mesi, è la seconda volta che torniamo ad interessarci di questa parte della Campania, a dimostrazione dell’attenzione che il nostro esecutivo rivolge ai cittadini dei Campi Flegrei. Da noi fatti concreti, dagli altri solo spot elettorali e banchi a rotelle.”

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, capogruppo in commissione Ambiente di Palazzo Madama.