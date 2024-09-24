L’Aquila. “Se vogliamo evitare conseguenze negative della transizione energetica, occorre procedere con ponderazione. Il governo Meloni lo sostiene da tempo, tant’è che proprio domani il ministro Urso si recherà a Bruxelles per proporre di accelerare la revisione degli standard di Co2 dell’Unione europea per le automobili. Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca anche il ministro dell’Economia tedesco, consapevole che il Green deal, alle condizioni attuali, avrebbe ricadute sui cittadini.

È una questione di buonsenso, condivisa nei giorni scorsi, nel corso di un dibattito sull’automotive regionale, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il quale ha invocato una transizione sociale da affiancare alla transizione energetica. Ed è su questo fronte che il governo Meloni è impegnato”. Lo dichiara in una nota il senatore Etelwardo Sigismondi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Ambiente ed Energia.