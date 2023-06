Ortona. Nella cittadina di San Tommaso non poteva essere altrimenti. Ortona è quel posto che “se non vedo, non credo” e dopo le tante voci e dichiarazioni di intenti, finalmente c’è anche l’ufficialità. Leonel Marshall proseguirà il suo – incredibile – cammino con la Sieco Service Impavida Ortona.

Il campione italo-cubano e la società pallavolistica ortonese hanno mostrato stima e fiducia reciproca facendo quindi valere l’opzione per un secondo anno già presente nel precedente contratto tra le parti.

Leonel Marshall, italo-cubano nato nel 1979 è alto 196 centimetri ed è noto per la sua grande esperienza nel mondo della pallavolo. Ha guadagnato notorietà ai Giochi Olimpici del 2000, dove è stato il membro più giovane della nazionale cubana di pallavolo a soli 20 anni. Marshall è famoso per la sua abilità nel salto, raggiungendo un’altezza di 380 cm in attacco e 340 cm a muro. È sia un difensore solido che un attaccante potente. Ha vinto il titolo di Miglior Ricettore del campionato turco per tre volte e il premio per il miglior servizio nella World League del 2001.

Leonel ha iniziato la sua carriera in Cuba, ma si è trasferito in Italia nel 1998, giocando nella Serie A2 con il Livorno. Dopo due stagioni in Toscana, è passato al massimo campionato italiano nel 2003, unendosi alla squadra di Piacenza. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera a Piacenza, con l’eccezione di una breve parentesi nella stagione 2007/2008 con la Mezzaroma Volley. È tornato a Piacenza fino alla stagione 2009/2010.

Ha avuto anche esperienze di gioco in Turchia (con il Fenerbahce SK Istanbul e l’Arkas Izmir) e a Pechino, in Cina. Nel 2016, è tornato in Italia e ha giocato per Piacenza fino al 2018. Successivamente, ha avuto altre esperienze internazionali prima di essere chiamato dalla squadra di Ortona, che lo ha riportato in Italia per giocare nel campionato di Serie A3.

Leonel Marshall ha dalla sua parte un palmares molto ricco di successi sia a livello di squadra che individuali. Riassumendo le sue vittorie di squadra, possiamo elencare:

2015, ha vinto il Campionato Turco.

2014, ha vinto la Challenge Cup.

2012, ha trionfato nella Coppa di Turchia, nel Campionato Turco e nella Supercoppa Turca.

2011, ha conquistato la Supercoppa Turca e il Campionato Turco.

2009, ha vinto il Campionato Italiano e la Supercoppa Italiana.

2008, ha trionfato nella Coppa CEV.

2006, ha vinto la Top Teams Cup.

Oltre a queste vittorie di squadra, Leonel Marshall ha ottenuto anche notevoli successi individuali:

2001, ha ricevuto il premio per il Miglior Servizio nella World League.

2002, è stato nominato Miglior Giocatore Emergente nello sport cubano.

2005-2006, nominato MVP (Most Valuable Player) nella coppa CEV.

2010-2011 nel campionato turco, è stato riconosciuto come MVP e Miglior Ricettore.

2013-2014 Miglior Ricettore del Campionato turco.

2014-2015 Eletto Miglior Ricettore del Campionato turco.

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dallo scorso campionato. Non solo la soddisfazione di aver vinto l’ennesimo campionato, Leonel è risultato essere il terzo miglior realizzatore in Serie A3 finendo con i suoi 530 punti dietro a due opposti di indubbio spessore quali l’ex impavido Christoph Marks (568) e il mancino Pawel Stabrawa (561). Volendo invece considerare solo il ruolo di posto quattro allora non ci sono rivali per Marshall, primo in assoluto con quasi il 52% (51,92) degli attacchi vincenti.

Ma se la Serie A2 ha dovuto attendere soltanto una stagione per rivedere la Sieco, ne ha dovuti aspettare ben 23 per riabbracciare Leonel Marshall. La leggenda italo-cubana ha calcato la seconda serie nazionale per l’ultima volta con la maglia della Sarplast Livorno, stagione sportiva 1999/2000. Dopo di ché solo volley stellare per Leo.

Leonel Marshall: «Felice di rimanere ad Ortona e di giocare con una società che reputo molto seria. L’ultima volta che ho giocato la Serie A2 ero ancora un ragazzino ma penso proprio che sarà un campionato molto competitivo. La squadra non è cambiata molto rispetto al sestetto vincente dello scorso anno e questo è un fattore positivo perché c’è già una certa intesa tra di noi e sarà più semplice integrare i nuovi arrivi. Una ricetta per la prossima stagione? Rimanere umili e pensare un passo alla volta. Se vogliamo fare quel fondamentale passo in avanti dovremo lavorare duro in palestra ma personalmente, sono molto fiducioso anche se la Serie A2 è ben più tosta della A3»

Marshall Leonel

Nascita: 25/09/79

Luogo: L’Avana (Cuba)

Nazionalità Sportiva: Cubana / Italiana

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 196 Cm

CARRIERA

2023 / 2024 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2022 / 2023 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A3)

2018 / 2022 Campionati Esteri

2017 / 2018 Wixo LPR Piacenza (Serie A1)

2016 / 2017 LPR Piacenza dal 13/10/2016 (Serie A1)

2015 / 2016 Beijin Volleyball (CHI) (Serie A)

2014 / 2015 Arkas Izmir (TUR) (Serie A)

2010 / 2014 Fenerbache SK Istanbul (TUR) (Serie A)

2009 / 2010 CoprAtlantide Piacenza (Serie A1)

2008 / 2009 Copra Nordmeccanica Piacenza (Serie A1)

2007 /2008 M. Roma Volley (Serie A1)

2006 / 2007 Copra Berni Piacenza (Serie A1)

2005 / 2006 Copra Berni Piacenza (Serie A1)

2004 / 2005 Copra Piacenza (Serie A1)

2003 / 2004 Coprasystel Ventaglio Piacenza (Serie A1)

1999 / 2000 Sarplast Livorno (Serie A2)

1998 / 1999 Si.Tel. Porto Livorno (Serie A2)

1997 / 1998 Nazionale Cubana