Sicurezza e caro pedaggi A24/A25: fissata il 24 novembre la manifestazione di Lazio e Abruzzo

L’Aquila. Battaglie “on the road” senza fine: i sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il “caro-pedaggi” e per la sicurezza della A24/A25, “nel constatare l’assordante silenzio del Ministro”, scrivono i sindaci e gli amministratori regionali, “e il mancato rispetto degli impegni assunti all’esito dell’incontro del 28 Ottobre 2021, confermano la manifestazione del 24 Novembre, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, presso il piazzale antistante il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed invitano tutti i consiglieri regionali, i deputati e i senatori di Lazio e Abruzzo, ai quali già è stata inviata una nota scritta, a scendere in campo al loro fianco e a partecipare alla manifestazione”. Inoltre, sottolinea il comunicato: “I sindaci e gli amministratori rendono altresì noto di aver ricevuto dalla Questura di Roma, alla quale è stato inviato il preavviso della manifestazione, una telefonata con la quale venivano comunicati non meglio precisati problemi, per il rilascio dell’autorizzazione alla manifestazione nel piazzale del Ministero. Al momento non sono pervenuti atti scritti di diniego e i sindaci e gli amministratori proseguono la loro battaglia”.