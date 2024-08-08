L’Aquila. “Con l’erogazione di oltre 2,3 milioni di euro per l’Abruzzo, destinati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza, più sicurezza e maggiori tutele per le nostre comunità grazie ad un fondamentale strumento di contrasto alla criminalità.

Un ringraziamento al ministro Matteo Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni per aver riportato al centro dell’azione politica l’impegno a garantire alle nostre famiglie, ai giovani e ai più anziani città sicure e condizioni di vita migliori. La Lega è da sempre vicina ai bisogni dei territori e continuerà a farsi interprete della richiesta di sicurezza dei cittadini e degli amministratori locali”. Lo dichiara il segretario della Lega in Abruzzo, Luigi D’Eramo.