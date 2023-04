Pescara. Blitz della DDA a Rancitelli e nel Ferro di Cavallo che ha portato all’arresto di venti persone, molte di etnia rom, accusati di molti reati, tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, possesso di armi ed esplosivo, traffico illecito di stupefacenti, tentato omicidio, minaccia truffa e occupazioni abusive di immobili.

“Ringraziamo le forze dell’ordine che nonostante le difficoltà lavorano costantemente per garantire sicurezza e legalità nelle nostre strade. Questi temi contraddistinguono e caratterizzano la nostra agenda politica”. Così in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco, che sottolinea: “Proprio su quell’area la nostra attenzione è massima. Dopo decenni siamo riusciti ad appaltare lavori di abbattimento del ferro di cavallo per riqualificare il territorio, rendendolo più vivibile e sicuro”.