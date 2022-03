Si spegne Gregorio Rotolo, il pastore simbolo d’Abruzzo: domani l’ultimo saluto a Scanno

Scanno. Quando l’amore di un pastore per la propria terra si fa grande, immenso rimane anche il ricordo di lui nei cuori della gente. Per chi l’ha incontrato o conosciuto in vita, Gregorio Rotolo rimarrà il pastore e casaro simbolo d’Abruzzo, capace di far conoscere a tutta l’Italia le tradizioni della sua regione. I funerali si terranno domani 14 marzo alle ore 15, nella chiesa Madre di Scanno. Infinti i messaggi di cordoglio inviati anche da personaggi noti della politica locale e nazionale per la sua scomparsa, avvenuta questa mattina, all’età di 62 anni.

“Ci ha lasciato Gregorio Rotolo, simbolo della ricchezza della pastorizia della nostra regione, rappresentante della trasizione abruzzese, artista del formaggio più buono. L’ ho conosciuto da Assessore regionale ai parchi ed in varie occasioni abbiamo avuto modo di valorizzare il suo lavoro. Ricordo tante belle iniziative realizzate, amava il suo lavoro ed il suo mondo ed ha dato fama all’Abruzzo ed a Scanno dove si trova la sua azienda. I suoi straordinari formaggi sono noti ed amati ben oltre i confini abruzzesi. Adotta una pecora è stato uno dei progetti simbolo del suo buon fare, con Nunzio Marcelli ed altri. Considero il suo formaggio Gregoriano, uno dei prodotti più buoni a livello internazionale. Un uomo interprete di tradizioni secolari, ma anche un innovatore. Un peccato averlo perso così presto. Condoglianze alla famiglia”. Così la deputata Stefania Pezzopane ricorda Gregorio Rotolo, artista del formaggio d’Abruzzo.

“Gregorio Rotolo era un caro amico, un’autentica icona della pastorizia abruzzese, fine e insuperabile nell’esaltare le nostre più antiche tradizioni e, nello stesso tempo, un geniale, modernissimo imprenditore sempre pronto ad affrontare le sfide del futuro”, ha commentato il senatore Nazzario Pagano. “Gregorio era una persona veramente eccezionale, per la quale era impossibile non nutrire simpatia e profonda ammirazione. Con la sua triste, prematura scomparsa, l’intero Abruzzo piange la perdita del più strenuo difensore della biodiversità delle nostre montagne, dei loro profumi e dei loro sapori. Caro Gregorio, ci mancherai veramente tanto”, conclude.

“Se n’è andato Gregorio Rotolo, custode delle montagne d’Abruzzo, pastore simbolo della nostra Regione, profondamente legato alla sue radici, ma capace di inventiva, imprenditorialità e amore per l’ambiente”, hanno spiegato dal Wwf Abruzzo, “nell’azienda agricola biologica Valle scannese, Gregorio ha concretizzato la sua filosofia di vita e di attività professionale: sottolineava sempre che vivere in un contesto incontaminato, ricco di biodiversità vegetale e animale, come sono molte zone d’Abruzzo, è una fortuna e che a noi resta il dovere di preservare questo tesoro. Ribadiva che un ambiente salubre è un valore aggiunto per i prodotti aziendali e per l’offerta turistica e per questo aveva scelto di ridurre al minimo l’impatto della sua attività sull’ambiente”.

“Era il 2012 quando il WWF incontrò Gregorio e da lì iniziò una lunga amicizia fatta di confronti e scambi di vedute; quel giorno montammo un grande recinto anti-orso presso la sua azienda a Scanno. Convinto che la prevenzione dei danni fosse la strada per la convivenza uomo-orso, Gregorio aveva sempre avuto parole gentili per questo animale. Disse in più occasioni che per fare il pastore si deve voler bene all’orso o al lupo, perché conosceva benissimo il valore della biodiversità delle montagne in cui le sue greggi pascolavano. Oggi gli Amici del WWF Abruzzo e della Riserva regionale Gole del Sagittario, si stringono al dolore dei famigliari e vogliono ricordare con le immagini del breve video allegato, il pastore gentile, custode del sapere antico, dei colori e profumi delle sue amate montagne”.

Il presidente di Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise Daniele Erasmi ha scritto: “A nome mio personale e della Fiesa Confesercenti, Federazione Italiana Esperti Specialisti dell’Alimentazione, che mi onoro di rappresentare, esprimo profondo cordoglio e tristezza per la morte di Gregorio Rotolo, grande rappresentante della tipicità e della tradizione delle aree interne dell’Abruzzo. Gregorio è stato un eclettico personaggio e imprenditore amante del proprio lavoro che si poteva ancora incontrare nei mercati e nelle fiere più importanti del nostro Paese, dove presentava, con professionalità e simpatia, i prodotti del suo allevamento e del suo caseificio”.

“A tutto questo Gregorio aggiungeva”, prosegue Erasmi, “le sue battaglie per la difesa dei valori degli allevamenti sui pascoli delle colline della nostra regione. Con caparbietà ha sempre portato avanti la battaglia per la difesa della tipicità della carne ovina autoctona e la definizione dei protocolli di produzione degli arrosticini che, secondo Gregorio e il suo collega Nunzio Marcelli, devono essere prodotti con carne di ovini allevati in Abruzzo. Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise ricorda Gregorio con affetto ed esprime le più sincere condoglianze alla sua famiglia, nella speranza che la sua esperienza possa ancora determinare la valorizzazione dei prodotti alimentari, per una sana vita nel rispetto della sicurezza alimentare e della tracciabilità”, conclude.