Si sente male davanti la scuola: muore un’insegnante di 38 anni, era mamma di una bimba di un anno

Pescara. L’annuncio è stato dato sui social dalla comunità di cui era originaria: “La comunità di Casabona sperava in un miracolo ma la nostra compaesana Angela Carnevale non c’è l’ha fatta. Esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro cordoglio e facciamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace Angela”.

Carnevale era una giovane maestra di origine calabrese, aveva solo 35 anni e insegnava nel Pescarese.

Lo scorso 31 maggio si era sentita male, dopo essere scesa dalla sua auto, mentre stava per entrare nella scuola elementare di Montebello di Bertona, in provincia di Pescara, dove era supplente.

Madre di una bimba di un anno e insegnante di matematica, viveva a Montesilvano. Dopo il malore era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Chieti. Non si è riusciti a salvarla. Una morte che ha rattristato chiunque la conoscesse.

“Tutta la comunità di Casabona e tutti coloro che ti hanno conosciuta ti ricorderanno come una donna solare e speciale. Non ti dimenticheremo mai, ti porteremo nei nostri cuori. Questo è il ricordo dei compagni della 4 c sia di Casabona e sia di altri paesi limitrofi alla nostra paesana”, hanno scritto gli amici del suo paese di origine in Calabria.