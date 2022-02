Si prega per Angela, in coma dopo bypass gastrico. Aperta inchiesta: ci sono già due morti sospette

C’è tutta la provincia di Caserta che sta pregando per Angela, la giovane mamma di 28 anni entrata in coma dopo dieci mesi di sofferenze dopo essere stata sottoposta a due interventi di bypass gastrico, effettuati nei mesi scorsi dallo stesso medico, prima in Abruzzo e poi all’ospedale di Caserta.

È lo stesso grido di dolore dei genitori di Raffaele, morto a 29 anni nell’Aprile del 2019. A raccontare le due tristi storie in un post social è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha accolto la testimonianza del padre di Raffaele.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ora indaga sulla vicenda di Angela e l fascicolo è stato aperto a seguito della denuncia presentata dal marito della donna al commissariato di Marcianise della Polizia di Stato.

L’ipotesi degli inquirenti è che possa essersi trattato di un caso di malasanità. Al momento non ci sarebbero indagati. Nella denuncia, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, legali della famiglia, hanno chiesto di verificare le eventuali responsabilità del medico che ha effettuato i due interventi (il primo nove mesi fa in una clinica in Abruzzo e il secondo una ventina di giorni fa in una struttura del Casertano) e il sequestro delle cartelle cliniche.