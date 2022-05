Si conclude il progetto “Angelo del Velino”: arriva anche un’app per gli escursionisti realizzata dagli studenti

Avezzano. Arriverà anche un’app, da scaricare sui cellulari, dove si potranno trovare sentieri e tracciati. La realizzeranno gli studenti che hanno partecipato alla prima edizione del progetto “Angeli del Velino”, promosso dal Comune di Avezzano e portato avanti da tutti i corpi dei soccorritori che parteciparono alle ricerche sul Monte Velino, a gennaio dello scorso anno, per quasi un mese, di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante.

Ricerche che per la prima volta in Abruzzo portarono al lavoro condiviso e in sinergia di tutte le istituzioni presenti sul territorio. All’iniziativa ha partecipato il Comando provinciale dell’Aquila della Guardia di Finanza rappresentato dal Sagf, il Comando provinciale dell’Aquila dei Carabinieri Forestali, che ha visto il coinvolgimento del Servizio Meteomont, il Cai di Avezzano, il Corpo del Soccorso Alpino e Speleologico, la questura dell’Aquila con la figura di uno psicologo, il Nono Reggimento Alpini dell’Esercito.

Ieri mattina gli obiettivi raggiunti nel progetto sono stati illustrati in un incontro con la stampa al Teatro dei Marsi.

“L’esperienza più bella è stata quella della messa in pratica”, ha raccontato Sara. Gloria, un’altra studentessa, ha sottolineato invece “l’utilità dell’iniziativa soprattutto per la capacità di individuare i pericoli”.

Tra gli altri, Andrea, Luca, Lorenzo e Alberto hanno proposto un video che ha riassunto il progetto, partito dall’incontro con gli esperti e concluso con le esercitazioni pratiche. “Il tutto rivolto a conoscere equipaggiamento, rischi e pericoli della montagna, valanghe e utilizzo dei cani da soccorso, gestione delle emergenze, storia dell’alpinismo e caratteristiche delle montagne abruzzesi. È stata poi annunciata la realizzazione di un’app, che è in fase di sperimentazione, e che sarà utile agli escursionisti per trovare i tracciati”, scrive l’amministrazione comunale in una nota.

Il progetto “Angeli del Velino” è stato sottoscritto dalle associazioni Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Cna, Cia, Confartigianato.

