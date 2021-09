Si chiude il secondo memorial “Ricordando l’amico Fabio”, Gregoris (FIB Abruzzo): grande successo

Teramo. Gare di bocce e d’emozioni in quel del teramano. Il comunicato del torneo-memorial di bocce abruzzese scrive:”Si è disputata lo scorso weekend il 2°Memorial “Ricordando l’amico Fabio”, la manifestazione di bocce dedicata al ricordo del giovane atleta Fabio Di Carlo scomparso in età giovanissima. Sabato 11 settembre ha avuto luogo la Gara Nazionale “Sport per tutti” a coppia con le finali al Circolo Bocciofilo Rosetano mentre domenica si è tenuta la Gara Nazionale “alto livello” Individuale con fasi finali svoltesi al Circolo Bocciofilo Torricella Sicura. Un evento molto sentito che ha visto una numerosa partecipazione non solo tra gli appassionati bocciofili ma anche tra gli amici del compianto Fabio Di Carlo, che con la propria presenza hanno voluto onorare la memoria dell’amatissimo ragazzo di Colledara (TE). Molte le autorità presenti che si sono avvicendate durante le premiazioni delle due gare: Gregorio Gregori presidente regionale FIB Abruzzo, Italo Canaletti delegato provinciale Coni Teramo, Bruno Rastelli delegato provinciale FIB Teramo, Marco Di Nicola vice Sindaco del comune di Torricella Sicura e Roberto Perpetuini assessore allo sport del comune di Torricella.

Inoltre, non è mancata la partecipazione durante l’evento di nomi dello sport nostrano: “Hanno preso parte all’evento anche due icone delle bocce teramane Renato Scacchioli nella ormai affermata veste di telecronista e il pluricampione del mondo Dante D’Alessandro. Presenti inoltre gli sponsor “Scuppoz Abruzzo” della Signora Anna Iannetti e “ Klover & SK Camini” del Sig. Costantino Mancini e le ragazzine della Scuola bocce della Società di Torricella che hanno partecipato alla premiazione. A dirigere la manifestazione l’arbitro internazionale Domenico Sposetti di Teramo e l’arbitro nazionale Silvio Giustozzi di Macerata. A chiudere la cerimonia di premiazione di domenica, un ricco buffet offerto dalla Società di Torricella e taglio della torta che l’Associazione Culturale “Futura Teramo 5.0” dedicata a Fabio Di Carlo ha voluto offrire a tutti i presenti”.

“Le mie congratulazioni ai vincitori di questa manifestazione che ha avuto non solo il pregio di riunire tanti atleti che condividono i valori dello sport e della sana competizione, ma soprattutto di ricordare il caro Fabio: un giovane e promettente atleta scomparso prematuramente”, ha dichiarato Gregorio Gregori presidente FIB Abruzzo, “mi complimento inoltre con gli organizzatori e sono certo che negli anni ci saranno ancora tante belle manifestazioni in ricordo del nostro giovane atleta”. Anche il delegato FIB Teramo Bruno Rastelli ha espresso parole di sentita soddisfazione: Un plauso va ai Presidenti delle Società Ilario Di Felice e Maurizio Iachini e ai loro collaboratori per l’impegno profuso, alla famiglia Di Carlo al fratello di Fabio Nicolino per aver seguito e condiviso tutta l’organizzazione della manifestazione e soprattutto alle “Donne” di Torricella per la cordialità e l’ospitalità riservata a tutti i presenti”. In conclusione, i vincitori della competizione di sabato di Sport per tutti la coppia Gianluca Formicone- Egidio Gironacci, seguiti da Ernesto Stante-Corrado Taraschi, Kety Crescenzi-Riccardo Malatesta e Adriano Di Felice-Nicola Sacchetti. Mentre per la medaglia della vittoria della Gara Nazionale Individuale Alto Livello di domenica è andata a Giuliano Di Nicola, seguito da Alfonso Nanni, Marco Di Nicola e Gianluca Formicone.