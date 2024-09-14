Pescara. L’inaugurazione della quarta edizione del festival della letteratura del brivido, venerdì 13 settembre, è stata premiata da una sala gremita e da un pubblico attentissimo e partecipe.

Applausi e grande interesse anche per gli appuntamenti della seconda giornata e per gli interventi di Marcello Fois, Flumeri&Giacometti e Massimo Carlotto.

Domani, domenica 15 settembre, il festival chiude con tre incontri tematici che vedono protagonisti gli scrittori Giorgio Baietti, Giulio Leoni e Marco Malvaldi. Non mancherà una speciale lezione sulla lettura della “scena del crimine” e sulle moderne tecniche di indagine, tenuta da un’assoluta autorità in materia: Sergio Schiavone.

È un’attitudine specifica di “Pescara a luci gialle” quella di deviare dal percorso canonico dei festival letterari – spesso chiusi negli spazi angusti di mera vetrina per lo scrittore e la sua ultima pubblicazione – ed esplorare invece strade meno battute. Fanno scuola, in tal senso, gli approfondimenti tematici dedicati ad argomenti strettamente connessi allo sviluppo di un giallo e affidati ad esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Ovviamente, nel campo delle investigazioni le tecniche sono in costante e sofisticata evoluzione, ma non sono tutto: le più moderne strumentazioni tecnologiche hanno ancora bisogno dell’intuito umano per produrre risultati, ed è spesso grazie a questo delicato equilibrio tra la scienza e la mente, non ancora del tutto posseduta dall’intelligenza artificiale, che si raggiungono risultati importantissimi, nelle grandi come nelle piccole inchieste.

Anche gli scrittori di questo particolare genere letterario spesso si rivolgono a esperti e consulenti di alto profilo per risultare credibili nel loro lavoro autoriale.

“Pescara a luci gialle”, sin dalle sue prime edizioni, ha deciso di dare voce ai “professionisti delle indagini”. È già accaduto con il vicecapo della Polizia, Luigi Savina, ospite della prima edizione, e successivamente con la partecipazione di importanti e autorevoli consulenti del cyber crime: i docenti Giovanni Ziccardi e Antonio Teti.

Anche l’edizione 2024 offre l’opportunità di conoscere le moderne tecniche di indagine direttamente dalla voce di un protagonista autorevole: il capo dei Ris di Roma, Sergio Schiavone. Organismo chiamato a operare in moltissime situazioni critiche, il Reparto Investigazioni Scientifiche, suddiviso territorialmente, affronta i casi più scottanti dell’attualità. Schiavone, che è nato a Pescara, a Roma si occupa di un’ampia parte del nostro Paese, dalla Toscana alla Basilicata.

Al festival del brivido il comandante Schiavone spiega come far “parlare” la scena del crimine, cosa si cerca sul luogo del delitto, come vanno protette le tracce al momento dell’acquisizione, quali sono i nuovi strumenti scientifici a disposizione degli inquirenti e quanto conta la ricerca sul Dna nella risoluzione di casi particolarmente complessi.

Interessanti anche gli altri incontri dell’ultima giornata, il cui programma può essere riassunto in tre parole chiave: Storia, libertà e scienza.

Da sempre il romanzo storico trova spazio nel cartellone di “Pescara a luci gialle”. Quest’anno la finestra si arricchisce di nuovi spunti, tra il simbolico e l’esoterico. La chiusura del festival è affidata a uno degli scrittori italiani più amati, il padre letterario dell’amatissima serie dei delitti del BarLume.