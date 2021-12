Shopping natalizio, Coldiretti: 51% italiani sceglie i mercatini, prodotti enogastronomici i più gettonati

Pescara. Bentornati mercatini italiani, tra preziose vie cittadine e brillanti luci natalizie. Oltre la metà degli italiani (51%) frequenta quest’anno per lo shopping i tradizionali mercatini di Natale che tornano nelle piazze italiane dopo il lockdown dello scorso anno a causa della pandemia Covid. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per le festività di fine anno 2021 dalla quale si evidenzia che a partire dal weekend prima dell’Immacolata si moltiplicano le iniziative, dalla fiera degli Oh bej oh bej a Milano al Trentino fino a quelli a km zero degli agricoltori di Campagna Amica aperti in molte città.

Tra quanti frequenteranno i mercatini solo il 7% infatti non farà alcun acquisto mentre la maggioranza (51%) spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano l’acquisto più gettonato anche se molti scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli. La migliore garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercati “E’ quella della presenza personale del produttore agricolo che”, sottolinea la Coldiretti, “può offrire informazioni dirette sul luogo di produzione e sui metodi utilizzati. Un fenomeno che è sostenuto in Italia dalla presenza della rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica alla quale fanno riferimento oltre mille mercati dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai produttori cibi locali a chilometri zero che”, conclude la Coldiretti, “non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza e garantiscono maggiore freschezza”.