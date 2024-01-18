Pescara. “La tragedia di Rigopiano è una ferita ancora aperta per la nostra comunità e per l’Italia intera”. Lo ha scritto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook questa mattina, in occasione del settimo anniversario della tragedia del resort di Farindola in cui morirono 29 persone, ospiti e dipendenti della struttura. Il post è accompagnato da una foto dei soccorsi, listata di nero in segno di lutto. “Oggi l’Abruzzo si stringe ai familiari delle vittime, ha aggiunto, “e ricorda lo sforzo eroico di soccorritori e volontari”.

“Si è ancora in attesa che i tribunali dicano una parola definitiva sulla vicenda – ha aggiunto Marsilio – per far comprendere quali responsabilità vi siano state. In ogni caso, al di là di quello che sarà l’esito della giustizia, rispetto alla quale resto, comunque, più che fiducioso, Rigopiano rimane una pagina veramente oscura che non ha lasciato solo un retrogusto di dolore e di amarezza alle famiglie delle persone tragicamente scomparse ma anche all’intera comunità abruzzese”.

“Da abruzzese e da rappresentante delle istituzioni non posso che ricordare un dolore indelebile per la mia Regione e il mio Paese. A Farindola in questo giorno, 7 anni fa, si consumava la tragedia dell’albergo Rigopiano. La natura si abbatté su questo pezzo d’Italia con neve copiosa e scosse di terremoto, poco prima che una valanga maledetta distruggesse l’hotel. Ore interminabili di angoscia e di preghiera che fermarono l’intera Nazione. Seguirono ricerche frenetiche per salvare vite umane. I superstiti furono 11. Mentre i morti 29. Una tragedia indimenticabile”.

Lo ha dichiarato Etelwardo Sigismondi, senatore abruzzese e segretario regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo in Aula per commemorare la tragedia di Rigopiano. “In questi giorni, in cui si tiene il processo di appello – ha proseguito Sigismondi -, confido che la giustizia accerti ogni responsabilità. Oggi, da 7 anni, si commemora un terribile dramma. E anche noi da questa aula del Senato cogliamo l’occasione per stringerci ai familiari delle vittime”, ha concluso.