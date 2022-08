“Senato e Ambiente”, l’istituto Alessandrini di Teramo tra le scuole vincitrici del concorso

Teramo. Nello scorso mese di aprile, con la proclamazione dei 14 progetti vincitori del primo premio ex aequo si è conclusa la seconda edizione del concorso “Senato&Ambiente”, il più recente dei progetti di “Cittadinanza e Costituzione” scaturiti dalla collaborazione fra il Senato della Repubblica e il Ministero dell’Istruzione e inaugurato nell’anno scolastico 2019/2020.

Il concorso, nel corrente anno scolastico, ha visto la partecipazione di circa 90 schemi di indagine conoscitiva presentati – da Istituti scolastici di tutta Italia – alla Commissione mista Senato-Ministero dell’Istruzione.

Tra i 14 progetti, individuati quali vincitori del concorso “Senato&Ambiente” 2021/2022, anche quello dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini” di Teramo, denominato “Interamnia Urbs e la qualità dell’aria”.

La Commissione di valutazione ha particolarmente apprezzato il progetto, portato a termine nonostante le difficoltà legate al perdurare dell’emergenza sanitaria, ed ha espresso i più sentiti complimenti per l’entusiasmo e la dedizione con cui gli studenti, attentamente indirizzati dai docenti, hanno seguito il percorso formativo volto a far cogliere ai giovani l’importanza dell’esercizio di una cittadinanza consapevole nonché dei valori della tutela e della sostenibilità ambientale. Inoltre ha valutato positivamente l’impegno con il quale gli studenti si sono cimentati nel comprendere e utilizzare gli strumenti conoscitivi e ispettivi di cui il Senato della Repubblica dispone per approfondire le materie sulle quali è chiamato a deliberare o a esercitare le funzioni di indirizzo e controllo che gli sono proprie.

Il progetto è stato elaborato dagli studenti delle classi 3A, 4A e 5A dell’Indirizzo Chimica dei Materiali e Biotecnologiee 2A Chimica, guidati dai proff. Patrizia De Amicis e Paolo De Berardis del Dipartimento di Chimica e dal prof.Francesco Verrocchio.

Il percorso formativo è stato caratterizzato da lezioni tematiche tenute da esperti dell’Arta Abruzzo, da una visita guidata alla stazione di monitoraggio della qualità dell’aria del quartiere Gammarana di Teramo, dalla realizzazione di un elaborato finale e di un video della durata di 3 minuti.

Gli studenti delle classi 3A, 4A e 5A hanno ottenuto anche il riconoscimento di 45 ore relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e hanno avuto la possibilità di partecipare alla visita guidata a Palazzo Madama e a Palazzo Giustiniani e, in diretta su Rai1, all’evento del ciclo “Senato&Cultura” dal titolo “Omaggio a Roma”.

La premiazione in videoconferenza dei vincitori del progetto-concorso “Senato&Ambiente” si svolgerà nei prossimi mesi.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Nardini, si dichiara particolarmente soddisfatta per il prestigioso risultato conseguito dall’Istituto, esprime le sue più sentite congratulazioni ai protagonisti dell’elaborazione del progetto e ringrazia pubblicamente l’Arta Abruzzo per la preziosa collaborazione.