L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre domani alle ore 10.30, con la seduta straordinaria della Prima Commissione “Bilancio, affari Generali e istituzionali”.

In esame il progetto di legge “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani” e la proposta di regolamento della Giunta regionale in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010, e 68/2012.

Sui due punti saranno ascoltati l’assessore regionale, Pietro Quaresimale, e il direttore del Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo. In programma anche il progetto di legge, “Riordino del Comparto della committenza della Regione Abruzzo”, con l’audizione dell’assessore regionale competente per materia e relativo Direttore e il Pdl “Partecipazione della Regione Abruzzo al Premio Pigro dedicato a Ivan Graziani”.

Lo stesso martedì, con inizio alle ore 12.30, è convocata la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture” per le audizioni in merito alla selezione del vertice amministrativo SAGA (Società Abruzzese Gestione Aeroporto), alla programmazione delle rotte e carenza di personale.

Saranno ascoltati il presidente Saga, Vittorio Catone, e i segretari dei principali sindacati delegati al settore trasporti. La seduta si chiuderà con le audizioni di CGIL Abruzzo, UNITEL e Collegi Territoriali Periti Agrari Abruzzo, sulla proposta di nuova legge urbanistica regionale.

Alle ore 14.30 dello stesso giorno si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori assembleari. La giornata politica di martedì 16 maggio si concluderà con la convocazione della Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività Produttive”, che si riunirà alle ore 15.00.

In apertura di seduta è previsto un confronto con le associazioni regionali della caccia sull’art.3 comma 3 della legge regionale 11/2023, che ha modificato il sistema di elezioni dei cacciatori negli organismi di rappresentanza provinciale. Verranno, inoltre, discusse le seguenti risoluzioni: “Adozione di una legge nazionale contenente la revisione e il riordino definitivo della disciplina delle concessioni balneari, coinvolgendo le Regioni nel percorso di definizione dei requisiti per l’assegnazione delle concessioni medesime”; “Azioni per garantire la libera concorrenza nel settore dell’autoriparazione”; “Iniziative contro il cibo sintetico, contro l’immissione sul mercato territoriale di prodotti non riconducibili alla tradizione alimentare nazionale e regionale e a sostegno della filiera produttiva agroalimentare abruzzese”; “Riconoscimento DOP Arrosticino Abruzzese”.