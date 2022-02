Secondo giorno di gare a Rocca di Cambio con il gigante allievi e il super G ragazzi

Rocca di Cambio. Seconda giornata di gare per il Criterium Interappenninico di sci alpino, in corso di svolgimento a Rocca di Cambio .

La manifestazione è organizzata dagli sci club Orsello Magnola e Livata, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), e riservata alle categorie Children (Ragazzi e Allievi), maschile e femminile. Di scena il Super G per la categoria Ragazzi sulla Sagittario e il Gigante per la categoria Allievi sulla Innamorati. Le condizioni meteo mutevoli hanno creato qualche problema sulla fine del tracciato del Gigante e la gara maschile è stata ritenuta valida con una sola manche disputata.

“Nonostante il grande lavoro degli addetti in pista”, afferma il Presidente dello SC Livata Franco Malci, “non abbiamo potuto disputare la seconda manche del gigante e la giuria ha deciso di convalidare il risultato della prima. Il super G si è svolto regolarmente sulla Sagittario. Domani saremo sicuramente in grado di chiudere il programma della manifestazione”.

L’unica a ripetere il successo della prima giornata è stata Giada D’Antonio (CAM) nel Super G Ragazzi. A festeggiare due volte è stato il CLS grazie a Luca Maria Fiorentino nel Super G Ragazzi ed Edoardo Lallini nel Gigante Allievi, che nella gara femminile ha visto il successo dell’emiliana Angelica Guerri. Nella classifica a squadre sempre al comando il Comitato Campano. Domani in programma Super G per la categoria Allievi e Gigante per quella Ragazzi.

Classifiche

Gigante Allievi F: 1) Angelica Guerri (CAE); 2) Alessandra Di Sabatino (CAB); 3) Semire Dauti (CAM). M: 1) Edoardo Lallini (CLS); 2) Luigi Attanasio (CAM); 3) Nicolò Vitto Massi (CAM).

Super G Ragazzi F: 1) Giada D’Antonio (CAM); 2) Marta Fiocchi (CAE); 3) Arianna Santucci (CAB). M: 1) Luca Maria Fiorentino (CLS); 2) Marco Mancini (CAM); 3) Sebastiano Cirrincione (CAB).