Seconda qualificazione regionale spada: doppietta del club scherma Pescara con Maggi e Cozza

Pescara. Una città d’Annunziana che brilla attraverso le sue promesse sportive della scherma. In questa domenica di febbraio, il PalaFebo di Pescara ha ospitato la seconda prova regionale di qualificazione di spada. Scrive il comunicato di Federscherma Abruzzo: “Erano nel complesso 18 gli atleti presenti, di cui 10 nel tabellone maschile ed 8 in quello femminile. Numeri in crescita dunque rispetto alla prima prova disputata, sempre a Pescara, lo scorso 3 ottobre. Ed oggi come allora il Club Scherma Pescara ha fatto l’accoppiata. Nel tabellone maschile infatti Alessandro Maggi ha bissato la vittoria di quattro mesi or sono, imponendosi in finale al compagno di squadra Giorgio Ippoliti all’ultima stoccata. In semifinale Maggi aveva regolato 15-9 Mauro Bignami del Circolo Teate Scherma mentre Ippoliti si era imposto per 15-11 su Riccardo Zappacosta, anch’egli in forza al club di Chieti: la finale per il terzo posto, valida per assegnare l’ultimo pass per la prova zonale, non si è disputata e la qualificazione è stata assegnata a Zappacosta. Completano l’elenco dei primi otto Gianfranco D’Agostino del Circolo Scherma Flaiano, Lorenzo Ruggieri del Club Scherma Pescara, Giorgio Marasca del Circolo Scherma Teate e Francesco Valerio Di Pietro del Club del Fioretto Pescara, che si piazzano nell’ordine”. Così, prosegue il comunicato: “Il Club Scherma Pescara fa il bis nella gara femminile vinta da Micaela Cozza su Eloisa Capone del Circolo Scherma Teate col punteggio finale di 15-11. Nelle due semifinali, molto equilibrate, Cozza aveva sconfitto l’altra teatina Natalì Cerasa di stretta misura (11-10) mentre Capone si era imposta all’ultima stoccata su Chika Tange del Club Scherma Pescara. Quest’ultima ha poi vinto per 15-11 lo spareggio contro Cerasa per l’assegnazione del terzo ed ultimo pass per la prova di qualificazione zonale. Giù dal podio, in successione, troviamo Anastasia Zitti del Club Scherma Pescara, Costanza Bruno del Circolo Teate Scherma, Mara Desprini (Scherma I Marsi) e Lara Clivio del Circolo Teate Scherma”.

Di seguito i risultati di questa giornata di gare:

SECONDA PROVA REGIONALE DI QUALIFICAZIONE – SPADA MASCHILE

Finale

Maggi (Club Scherma Pescara) b. Ippoliti (Club Scherma Pescara) 15-14

Finale 3°/4° posto

Zappacosta (Circolo Teate Scherma) b. Bignami (Circolo Teate Scherma) p.r.

Semifinali

Maggi (Club Scherma Pescara) b. Bignami (Circolo Teate Scherma) 15-9

Ippoliti (Club Scherma Pescara) b. Zappacosta (Circolo Teate Scherma) 15-11

Quarti

Maggi (Club Scherma Pescara) b. D’Agostino (Circolo Scherma Flaiano) 15-10

Bignami (Circolo Teate Scherma) b. Marasca (Circolo Teate Scherma) 15-13

Ippoliti (Club Scherma Pescara) b. Di Pietro (Club del Fioretto Pescara) 15-12

Zappacosta (Circolo Teate Scherma) b. Ruggieri (Club Scherma Pescara) 15-14

Classifica (10): 1. Alessandro Maggi (Club Scherma Pescara), 2. Giorgio Ippoliti (Club Scherma Pescara), 3. Riccardo Zappacosta (Circolo Teate Scherma), 4. Mauro Bignami (Circolo Teate Scherma), 5. Gianfranco D’Agostino (Circolo Scherma Flaiano), 6. Lorenzo Ruggieri (Club Scherma Pescara), 7. Giorgio Marasca (Circolo Scherma Teate), 8. Francesco Valerio Di Pietro (Club del Fioretto Pescara).

SECONDA PROVA REGIONALE DI QUALIFICAZIONE – SPADA FEMMINILE

Finale

Cozza (Club Scherma Pescara) b. Capone (Circolo Teate Scherma) 15-11

Finale 3°/4° posto

Tange (Club Scherma Pescara) b. Cerasa (Circolo Teate Scherma) 15-11

Semifinali

Capone (Circolo Teate Scherma) b. Tange (Club Scherma Pescara) 15-14

Cozza (Club Scherma Pescara) b. Cerasa (Circolo Teate Scherma) 11-10

Quarti

Tange (Club Scherma Pescara) b. Clivio (Circolo Teate Scherma) 6-2

Capone (Circolo Teate Scherma) b. Zitti (Club Scherma Pescara) 15-14

Cerasa (Circolo Teate Scherma) b. Bruno (Circolo Teate Scherma) 15-10

Cozza (Club Scherma Pescara) b. Desprini (Scherma I Marsi) 15-10

Classifica (8): 1. Micaela Cozza (Club Scherma Pescara), 2. Eloisa Capone (Circolo Teate Scherma), 3. Chika Tange (Club Scherma Pescara), 4. Natalì Cerasa (Circolo Teate Scherma), 5. Anastasia Zitti (Club Scherma Pescara), 6. Costanza Bruno (Circolo Teate Scherma), 7. Mara Desprini (Scherma I Marsi), 8. Lara Clivio (Circolo Teate Scherma).