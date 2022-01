Sebastiani (Cnr): “Italia rossa in 30-40 giorni con tale trend”

Pescara. “Se continuasse questo trend di crescita epidemica, entro circa 40 giorni supereremmo a livello nazionale il 30% di occupazione per malati Covid nelle terapie intensive ed entro un mese il 40% nei reparti ordinari, mentre per l’incidenza a livello nazionale siamo già nell’ultima settimana a 1640 casi di Covid su 100mila abitanti: questo significa che i tre parametri per l’ingresso in zona rossa sarebbero superati a livello nazionale in 30-40 giorni, ma ovviamente ci potrebbero essere differenze tra le singole Regioni”.

È la previsione all’Ansa del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), sulla base dell’attuale

andamento dell’epidemia di Covid-19. I parametri attualmente in vigore prevedono il passaggio di una Regione in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid è superiore 30%.

La situazione in Abruzzo

Sono 4.808 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato comprende anche 3.670 positivi identificati esclusivamente attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (6.519) e test antigenici (30.896), è pari al 12,85%. In rapido aumento i ricoveri. Il tasso di occupazione dei posti letto è al 13% per le terapie intensive e sale al 19% per l’area non critica. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti supera quota duemila e schizza a 2.108. La variazione settimanale dei nuovi casi è pari al +296%. Si registra un decesso, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.655. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 99 anni. Gli attualmente positivi sono 37.977 (+4662): il dato comprende anche 26.400 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche. Del totale, 248 pazienti (+22) sono ricoverati in ospedale in area medica e 24 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 37.705 (+4640) sono in isolamento domiciliare. I guariti

sono 88.268 (+144). Del totale di 128.900 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 28.942 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+781 rispetto a ieri), 344.87 in provincia di Chieti (+1520), 31.092 in provincia di Pescara (+1021), 31.663 in provincia di Teramo (+1184), 1539 fuori regione (+135) e 1177 (+166) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.