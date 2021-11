Scuole, approvate graduatorie avviso “Digital board”, Corneli: in Abruzzo presentate 163 domande per quasi 8mln

“Prosegue l’impegno del Governo Conte 2 per la ri-generazione e l’efficientamento delle scuole in chiave green. Il Ministero dell’istruzione, difatti, ha appena approvato le graduatorie dell’avviso “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche”. Dichiara l’onorevole Valentina Corneli, portevoce M5S.” Tale avviso, solo in Abruzzo, ha visto la presentazione di 163 domande per una richiesta complessiva di 7.847.748,95 €, che saranno finanziati con fondi europei nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241″.

“Inoltre, sempre di recente, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato un ulteriore avviso volto a finanziare le iniziative progettuali per la transizione ecologica delle istituzioni scolastiche. Si tratta di un progetto di vasto respiro coerente con “RiGenerazione”, il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, ispirato agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un’iniziativa fortemente voluta dal m5s e dal Governo Conte 2 che porterà nelle scuole italiane 2 milioni di euro per finanziare iniziative riguardanti l’educazione ambientale e alla sostenibilità, educazione alimentare e alla salute, nonché aderenti ai temi del recupero, alla riprogettazione di materiali, riflessioni sulla biodiversità, riciclo dei rifiuti, consumo responsabile ed efficientamento energetico, e ancora mobilità sostenibile, laboratori green (orti, aule all’aperto e spazi verdi), bio-agricoltura, bio-economia, economia circolare e cittadinanza del mare”.

“Questo è un momento cruciale, le risultanze dei vertici del g20 e del cop26 si sono rilevate tutto sommato deludenti, poichè dai leader mondiali non sono arrivati i chiari e confortanti impegni sul cambiamento climatico che tutti ci aspettavamo. Ma non possiamo arrenderci, e io proseguo con il mio impegno per introdurre la tutela dell’ambiente e degli animali in Costituzione. La legge di riforma di cui sono relatrice specifica che ciò deve avvenire anche nell’interesse delle “future generazioni”, a cui dobbiamo garantire un futuro, e non c’è più tempo da perdere”, conclude.