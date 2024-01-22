Pescara. “Ciò che sta avvenendo in Abruzzo, in particolare nella provincia di Pescara con il dimensionamento scolastico, tramite l’accorpamento di due istituti comprensivi di Penne, il ‘Giardini’ e il ‘Ciulli Paratore’, e l’istituto comprensivo 1 di Pescara con il comprensivo 7, è l’ennesima pietra scagliata contro il diritto allo studio e contro il futuro di studentesse e studenti abruzzesi.” E’ quanto dichiara la segretaria provinciale dei Gd Silvia Sbaraglia, in una nota diffusa oggi.

“Noi Giovani Democratici della provincia di Pescara, insieme al Pd Abruzzo, come abbiamo ribadito nel corso del presidio di ieri con il presidente Stefano Bonaccini, il capogruppo Piero Giampietro e il candidato presidente Luciano D’Amico, ci battiamo per preservare i servizi nelle periferie e nelle aree interne, proprio perché sono queste, troppo spesso, a pagare un prezzo caro. Il silenzio dell’amministrazione comunale di Pescara, inoltre, credo lasci solo comprendere meglio il disinteresse verso il tema del diritto allo studio e dell’istruzione”, prosegue Sbaraglia. “Queste scelte e questo silenzio dell’Amministrazione comunale in realtà vanno a combaciare perfettamente con la decisione di raddoppiare i costi delle mense scolastiche: provvedimenti che lasciano intendere non solo disinteresse, ma un vero e proprio ostracismo di classe.”

“Nulla stupisce, se si pensa che l’attacco all’istruzione e al diritto allo studio colpisca anche il sistema universitario, in Abruzzo in condizioni pietose tra alloggi richiesti a gran voce e comunque mancanti e borse di studio con troppi idonei non beneficiari, una dicitura che lascia ben intendere quanto grave sia la situazione. Il governo regionale di Marsilio ha pensato bene di destinare fondi irrisori per fingere, perché di questo si tratta, di avere a cuore la situazione delle e dei giovani e degli studenti”, aggiunge, nella medesima nota, il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno. “A noi pare che a questa destra piaccia solo riempirsi la bocca di belle parole e nulla di più.”