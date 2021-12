Scuola materna “Michele Celidonio” a Sulmona, concessione contributo

Sulmona. Il Consiglio Regionale d’Abruzzo, su iniziativa del Consigliere Giorgio Fedele, ha disposto la concessione di un contributo di € 50.000,00 in favore del Comune di Sulmona per interventi di manutenzione sull’immobile sede della ex Scuola Materna “Michele Celidonio”.

L’intento dell’Amministrazione Comunale, relativamente all’immobile in argomento, è quello di creare uno spazio di condivisione in cui la cittadinanza attiva della Città possa trovare una sede idonea per svolgere attività che valorizzino la vita sociale e culturale di Sulmona e del suo comprensorio.

A tal fine, la Giunta sta valutando l’ipotesi di destinare la ex Scuola Materna “Michele Celidonio” a sede di associazioni che operano fattivamente sul tessuto sociale e culturale della Città.

A nome dell’Amministrazione Comunale esprimo viva gratitudine al Consigliere Regionale Giorgio Fedele per la sensibile attenzione mostrata alle esigenze socio-culturali della nostra comunità.