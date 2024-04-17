L’Aquila. È stata convocata, ieri, un’assemblea sindacale regionale a distanza, rivolta a tutto il personale scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria, degli istituti secondari di primo e secondo grado di tutte le province abruzzesi. Alta la partecipazione e vivo l’interesse, come si evince dai numerosi interventi che hanno animato l’importante momento di confronto sindacale.

L’assemblea, convocata ai sensi e nei termini di cui all’art. 31 CCNL 2019-2021, si è svolta a distanza tramite piattaforma informatica, ai sensi del Contratto Integrativo Regionale alla durata dell’assemblea va aggiunto, nel limite massimo di un’ora, il tempo di raggiungimento dell’assemblea online

“Si sono tenute, ieri, 16 aprile”, spiega Carlo Frascari, segretario regionale Snals Abruzzo, “due assemblee regionali della nostra sigla sindacale rivolte a tutto il personale delle scuole abruzzesi. Con me, erano presenti i quattro segretari provinciali: Domenico Di Donato, Maria Rosaria Lupi, Nicola Mastrangelo, Pamela Nardicchia. Ai numerosi partecipanti, che si sono collegati sulla piattaforma dedicata, sono state illustrate le novità contenute nel nuovo Contratto Nazionale della scuola ed è stata presentata la lista SNALS per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Con le votazioni, che si terranno il 7 maggio prossimo in tutte le scuole, saranno eletti in tutta Italia i 18 componenti dell’Organo per i vari settori della scuola, ai quali si affiancheranno gli altri membri di designazione ministeriale. L’occasione”, conclude Frascari, ” è per invitare tutto il personale a dare forza, con il proprio voto, al più rappresentativo sindacato autonomo della scuola, garanzia di libertà e coerenza”.