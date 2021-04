Scuola ciclismo Asd Moreno Di Biase: vivaio per nuovi campioni e linfa per l’attività giovanile

Chieti. Le gare di inizio primavera disputate tra Pineto, Ancarano e Monsano sono state il terreno fertile di una nuova ripartenza della stagione agonistica che l’Asd Moreno Di Biase si appresta ad affrontare. L’anima e il cuore di questa squadra è l’ex professionista frentano Moreno Di Biase che si pone come obiettivo principale la valorizzazione dei giovani, con la conferma delle categorie esordienti e allievi ma anche il grande salto in quella juniores, sotto la spinta e l’esperienza del corridore frentano in qualità di direttore della scuola di ciclismo per giovanissimi tesserati e non (con le due sedi tra Lanciano e Fossacesia), affiancato dalla presidente Moira Di Pasquale e dagli innesti dei direttori sportivi Franco D’Alicarnasso e dell’esperto Franco Bergamante (per tanti anni a dirigere dall’ammiraglia gli atleti del Pedale Santegidiese-Team Stipa di Sant’Egidio alla Vibrata presieduto dal compianto Albino Di Matteo).

“La passione che questi ragazzi hanno per questo sport e la volontà di dimostrare il loro valore”, dichiara Moreno di Biase, “ci hanno spinto a continuare questa missione e siamo ripartiti con grande entusiasmo. L’obiettivo è la crescita tecnica dei ragazzi e farli divertire ma poi inizieranno a capire che prima o poi i sacrifici e l’impegno costante di gara in gara pagano sempre”.

La categoria juniores è la vera novità del 2021 con le presenze in squadra di Federico Iasci, Antonio Carile, Domenico Di Biase e Michele D’Angelo. Organico molto folto per gli allievi: Lorenza Angelucci, Federico Dell’Elce, Christian Di Menno, Domenico Di Toro, Simone Livrieri, Alessandro Marchetta, Flavio Ponteggi, Francesco Scarinci, Daniele Stante ed Emiliano Tano.

Molto promettente il comparto degli esordienti formato da Umberto Costantini, Thomas Lupi, Riccardo Montebello, Alessandro Pellegrini, Jefferson Peralta, Emanuele Spinozzi, Christian Giancristofaro e Giordana Di Lallo.

E con pochissime gare nelle gambe, le prime soddisfazioni sono arrivate da fuori regione nelle Marche a Monsano con un ottavo posto per l’esordiente Alessandro Pellegrini e buona prova anche di Umberto Costantini nella stessa gara così come per l’allievo Domenico Di Toro.

Altra grande novità della stagione, è, anche, la collaborazione con la società ciclistica amatoriale US Lanciano, una grande sinergia per lo sviluppo e la crescita del ciclismo nel territorio frentano. Tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, ripartiranno i corsi per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, per insegnare le abilità tecniche di base e nozioni sull’educazione stradale per la propria sicurezza, sia a Lanciano e che a Fossacesia.