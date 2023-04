L’Aquila. Una scultura in ricordo di Juan Carrito, I’orso simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), investito e ucciso da un’autovettura sulla statale 17 nel territorio di Castel di Sangro (L’Aquila). Verrà realizzata a titolo gratuito da Angelo Giancola di Castelpetroso (Isernia) all’interno della Villa comunale di Isernia. II via libera dalla Giunta comunale, “nella considerazione che tale opera possa rappresentare un simbolo di attenzione e di riguardo verso tutta la fauna selvatica e, in generale, di sensibilizzazione verso la protezione della natura”.

La star dei social era diventata un’icona per la promozione dell’Abruzzo interno grazie alle sue apparizioni e alla convivenza ormai collaudata con la popolazione.