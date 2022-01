Screening scuole, Testa e Sigismondi: “Auspichiamo massima partecipazione”

Pescara. “Auspichiamo e sollecitiamo la massima adesione del mondo della scuola allo screening di massa che si terrà nei prossimi giorni per garantire una riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche. Un doveroso ringraziamento va all’impegno della Regione Abruzzo, dei Comuni e dei loro sindaci, della Protezione Civile, delle Asl, del personale medico e dei tanti volontari che stanno rendendo possibile una tempestiva organizzazione. La preziosa sinergia tra Regione e Comuni, ancora una volta, pone rimedio alla carenza di risorse che arrivano dal Governo nazionale che, per il tramite della a struttura commissariale, ci aveva invece annunciato una possente attività di screening per la popolazione studentesca. Tocca rilevare come la lunga fase emergenziale abbia visto troppo spesso in solitudine le regioni e i territori affrontare diversi e complicati fronti d’azione: dalla campagna vaccinale all’adeguamento delle strutture ospedaliere, dalla cura delle persone sintomatiche al tracciamento di casi positivi, e ancora, dall’informazione sui territori al reperimento del personale sanitario e all’attuazione di tutte le disposizioni governative. Attività che stanno facendo lievitare la spesa sanitaria delle regioni e che il governo addirittura fa fatica a legittimare. Ci aspettiamo, quindi, da parte del Governo un’inversione di tendenza: garantisca, soprattutto, il riconoscimento delle spese sostenute senza il quale il bilancio regionale, specie nella parte dedicata ai servizi ai cittadini, verrebbe gravemente compromesso”.

La nota congiunta del capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa e del segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.