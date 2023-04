Teramo. Questa mattina il presidente della quinta Commissione consiliare della Regione Abruzzo, Leonardo D’Addazio, ha incontrato il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, quello amministrativo Franco Santarelli e quello sanitario Maurizio Brucchi. Nella riunione si è parlato, fra l’altro, degli screening oncologici e delle modalità di attuazione sul territorio della Asl. Un’organizzazione che sta dando buoni frutti e che ha consentito il recupero delle prestazioni perse durante la pandemia.

In questo ambito, la direzione strategica ha anche illustrato l’attività degli Help desk sanitari, che sono centri di erogazione di servizi informativi e di sensibilizzazione dedicati al cittadino. Prevedono, ad esempio, servizi degli operatori al telefono e ai numeri verdi, per dare informazioni, chiarimenti e fissare appuntamenti per gli screening.

Un’attività che si estende anche alle vaccinazioni e più in generale alle informazioni sui servizi sanitari. Per gli screening oncologici l’iniziativa è rivolta a: medico di medicina generale, gastroenterologia, anatomia patologica, ginecologia e ostetricia, oncologia, patologia clinica, radiodiagnostica, direzione medica di presidio ospedaliero, infermiere, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanitario di laboratorio. Per combattere i tumori esistono due strategie principali: prevenirne la comparsa, adottando uno stile di vita sano (prevenzione primaria), oppure diagnosticare la malattia il più precocemente possibile, prima che si manifesti a livello clinico (prevenzione secondaria).

Un test di screening è un esame che consente di individuare in fase iniziale una certa malattia, nello specifico un tumore, in persone asintomatiche. L’azienda sanitaria invita direttamente l’intera fascia di popolazione ritenuta a rischio di sviluppare una certa malattia, offrendo gratuitamente il test ed eventuali approfondimenti. L’adesione al programma è del tutto volontaria. (ANSA).