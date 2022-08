Scorrano a capo del consorzio agrario del Centro-Sud: “Congratulazioni al giovane pescarese”

Pescara. Congratulazioni di Coldiretti Abruzzo a Giuseppe Scorrano, eletto a capo della principale cooperativa di produttori agricoli dell’Italia Centro-meridionale.

Il giovane imprenditore di Pianella, 32 anni, laureato in economia aziendale e delegato di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo, è stato designato con voto unanime del consiglio di amministrazione alla presidenza del Consorzio Agrario del Centro Sud (che è all’interno della rete Consorzi agrari d’Italia, CAI) e succede a Domenico Pasetti, ringraziato per il prezioso lavoro svolto in 15 anni di governance.

Ora, una nuova fase che vede il giovane imprenditore pescarese, titolare di una azienda agricola ad indirizzo olivicolo e cerealicolo, ereditare il timone di uno dei più grandi enti consortili italiani, costituiti in forma di società cooperativa, per la fornitura di beni e servizi utili all’attività imprenditoriale agricola. Una macchina “economica” di strategica importanza per il settore agroalimentare.

“Lo scenario attuale – dice Coldiretti Abruzzo – è caratterizzato da una particolarissima congiuntura, segnata da condizioni climatiche sempre più difficili, incertezza politica, carenza di materie prime fondamentali per lo sviluppo agricolo e costi di produzione in forte crescita, determinati anche dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina. In tale realtà le sfide dei Consorzi agrari aumentano e, in tal senso, esprimiamo le nostre congratulazioni al giovane imprenditore pescarese a cui auguriamo buon lavoro con l’obiettivo di incrementare la produttività e difendere il reddito delle aziende agricole”.

