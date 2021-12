Scontro Pietrucci-Febbo su sede soccorso alpino all’Aquila, Febbo: la sua è battaglia ipocrita

L’Aquila. La maggioranza di centrodestra ha bocciato l’emendamento presentato da Pierpaolo Pietrucci (Pd) che chiedeva la localizzazione all’Aquila della sede del Soccorso sanitario alpino. Emendamento sottoscritto dai consiglieri di maggioranza Roberto Santangelo (Azione politica), Simone Angelosante (Valore Abruzzo) e Mario Quaglieri (Fratelli d’Italia). In particolare, ad opporsi è stato il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale Mauro Febbo, con cui si è quasi arrivati a uno scontro fisico con Pietrucci.

“Le dichiarazioni di Pietrucci sono forvianti e dettate da sciocco campanilismo elettorale”, la nota di Mauro Febbo. “Il suo emendamento nasce da un presupposto volutamente ingannevole e peraltro sbagliato visto che storicamente la sede legale del Soccorso alpino e coincisa con la città del Presidente in carica in quel momento. E questo viene dettagliatamente documentato dal Presidente del Soccorso Alpino In una Missiva (che si allega) indirizzata a tutti commissari della 5 Commissione che stavano esaminando II Progetto di Legge presentato dallo stesso e da altri colleghi di Centrodestra. Dal 2014 si trova a Penne vista la disponibilità di locali, a l’Aquila nel lontano 1982”.

“E’ bene ricordare a Pietrucci che non c’è un dirigente del soccorso alpino dell’Aquila dagli inizi degli anni ’80 e da quel periodo è stato gestito sempre da persone di altre province. Il soccorso alpino, inoltre, non svolge solo una fondamentale attività nella montagna Aquilana ma anche in quella Teramana, Pescarese e Chietina, ma svolge anche interventi di soccorso in aree impervie montane e non dove gli altri soccorsi non possono arrivare. In tal senso, la sede nell’aeroporto d’Abruzzo è baricentrica vista la posizione favorevole, oltre che opportuna per la presenza di tutte le infrastrutture viarie necessarie e dei vari organismi presenti. La battaglia che Pietrucci sta portando avanti é alimentata da motivi esclusivamente elettorali ed appare inopportuno il suo tentativo di presentare un emendamento al “Milleproroghe” saltando il normale iter che si stava seguendo in Commissione. Questa maggioranza ha intenzione di discutere con tutte le parti interessate nella Commissione consiliare competente per avere un quadro chiaro e dettagliato rispetto ad un servizio importante e “pericoloso”. Con i firmatari Quaglieri, Santangelo e Angelosante è aperto un confronto che determinerà una presa di posizione convinta di tutta la maggioranza aldilà dello sciocco, inutile ed anacronistico clientelismo elettorale di cui è portatore il sinistro Pietrucci”, ha concluso Mauro Febbo.