Rocca di Cambio. Continuano incessantemente le ricerche di Mario Benso, scomparso nel territorio comunale di Rocca di Cambio, dove si trovava in vacanza.

Imponenti le risorse messe in campo, coordinate dal Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco, cui fanno riferimento unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, 118, Protezione Civile Regione Abruzzo e Comune di Rocca di Cambio, in raccordo con la Cabina di Regia istituita della Prefettura dell’Aquila. Sono in campo accanto alle risorse umane, le unità cinofile, i droni e gli elicotteri. Si raccomanda a chi fosse in possesso di ogni notizia utile a poter rintracciare la persona scomparsa, di informare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.