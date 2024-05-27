Teramo. “Esprimo, come deputato e in qualità di segretario regionale di Azione, la mia solidarietà al Comitato di Redazione del Centro e comprendo e condivido le ragioni dei continui scioperi proclamati.” Queste le parole di Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione.

“L’informazione vera, sincera, puntuale che il Comitato sta chiedendo di offrire è quella non asservita a nessun potere e, soprattutto, la Direzione non se ne deve servire per creare condizioni di precarietà tese a piegare lo spirito critico dei giornalisti. L’Abruzzo – continua Sottanelli – si merita una informazione seria e libera, con un trattamento anche economico, rispettoso della qualità dei giornalisti presenti nella nostra regione. Azione, nata per garantire la trasparenza nei comportamenti e nelle informazioni che vengono date al pubblico in ambito politico ma anche attraverso l’informazione destinata ai cittadini è particolarmente sensibile alla vertenza dei giornalisti in corso e continuerà a monitorare la situazione in favore e nel rispetto della categoria, ma anche degli abruzzesi.”

“Sono certo – conclude Sottanelli – che gli editori, validi imprenditori e persone preparate, sapranno coniugare le richieste dei giornalisti, sia economiche che valoriali, garantendo al quotidiano un’alta qualità del servizio bilanciato con un equilibrio economico per far in modo che in Abruzzo si abbia una realtà giornalistica di grande spessore, orgoglio della Regione.”